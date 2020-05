Caso Alperovich: la nueva carta de su sobrina

En los últimos días, el caso Alperovich volvió a ser noticia en todo el país. El senador está acusado por abuso sexual en contra de su sobrina y seguirá de licencia sin goce de sueldo en el Congreso hasta que la Justicia defina su situación. A su vez, la denunciante publicó una nueva y desgarradora carta. En la misma, la mujer que fue asesora del exgobernador de Tucumán, contó cómo viene atravesando este proceso.

El Intransigente informó que la carta fue publicada en la jornada de este martes. En la misma, la mujer expresó: “El domingo se cumplió un año. 365 días desde que decidí, con mi ultimísimo aliento y después de un proceso postraumático muy doloroso, enfrentar situación de raíz. Elegí decirle a él mismo mi ‘nunca más’”. “Desde fines de 2017, trabajaba en la campaña política de José Jorge Alperovich para las elecciones a gobernador. Estas ocurrieron en junio de 2019 en Tucumán“, contextualizó.

“Me lo negué a mí misma durante mucho tiempo. No podía asumir el peso del miedo, del sometimiento y de la violencia sexual a la que me expuso”, relató la víctima. “Lo tapé, creí que iba a poder. Puse toda mi fuerza en el trabajo, me desafié para demostrar a través de mi desempeño profesional que era una mujer íntegra y respetable”, continuó la denunciante en una carta.

Me encargué de absolutamente todo lo relativo a sus actividades diarias (…) creí que así podría ‘olvidar’”, dijo. “Eso significó además de un trauma, una tarea con la que tenía que lidiar porque no podía dar cuenta a nadie de lo que me pasaba”, manifestó la mujer. “La vergüenza que estas situaciones traumáticas me hacían sentir me condenaba a un silencio”, apuntó. “Mi monstruo ni siquiera tenía que hacerse cargo de que me oprimía“, afirmó.

“Para mayo del 2019 (…) no pude siquiera levantarme de mi cama para ir a trabajar, ya no podía más”, contó la joven en la carta. En ese momento, la denunciante decidió enfrentar a Alperovich. “Empecé por elegir un ámbito de seguridad para mí al reunirme con él”, señaló. “No necesito que nadie me diga que él cometió actos de abuso contra mi integridad física, sexual y psicológica para que sea cierto, yo sé que es cierto, lo viví, me pasó a mí”, sentenció.

El final de la carta de la víctima

“Elegí elevar mi caso a la Justicia, a pesar de lo difícil que es llevar a cabo una denuncia, por mi necesidad de poner las cosas en su lugar y de decirlas para liberarme de su carga”, explicó. “No siempre superamos los traumas, pero cuando los honramos reconociendo que existen, dejamos de ser consumidos por ellos”, consideró. “Agradezco a todas las organizaciones y personas que manifiestan su apoyo y acompañamiento”, expresó y cerró con la frase “no nos callamos más”.