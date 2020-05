Delfina Chávez íntima: Habló de su exnovio y de sus proyectos con Migue Granados

La actriz Delfina Cháves estuvo en el programa Últimos Cartuchos (transmitido por Youtube y radio Vórterix), conducido por Migue Granados y Martín Garabal. El primer tema a tratar fue la cuarentena y Delfina comentó: “Yo estoy pasando sola el aislamiento. la única forma de mantenerse sana mentalmente es haciendo cosas. Entonces Yo cocino limpio y trató de moverme. no soy mucho de meterme a ver la televisión pero si utilizó mucho la radio, sobre todo cuando estoy manejando”.

Cuando Migue le preguntó “¿Qué fue lo que hiciste que más te lleno de orgullo en tu vida?”. La modelo respondió: “Me acuerdo de una serie que hice en el año 2014 que se llamaba La casa del mar. Esa fue mi primer serie. Fue producida por Juan Pablo Laplace y ganó un concurso del INCAA. Esa serie la hizo con dos pesos de presupuesto”. Además agregó: “Ése fue mi primer contacto con guión y actores de ese nivel. Había muchos actorazos, estaban Darío Grandinetti y Juan Navarro por ejemplo. Yo era muy pequeña y fue mi primera experiencia tan grosa”.

La casa del mar es una miniserie de televisión argentina. Se estrenó el lunes 4 de mayo de 2015 y fue ganadora del concurso de Series de Ficción Federales del INCAA, el Ministerio de Planificación y el Consejo Asesor de la TV Digital. Delfina Chaves protagonizó a Laura, una chica que está desaparecida. Su familia y la policía la buscan por mar y tierra, los medios nacionales la tienen en primera plana y llevan un seguimiento televisivo, radial y cibernético. Una llamada anónima informa que Laura fue vista en la localidad costera de Mar del Pinar.

“Nos costó mucho”

Respecto a la relación con su expareja Chavez dijo: “Nos costó mucho pero quedamos en buenos términos. Yo tenía más ganas de tener relación de amistad después de haber cortado. A mí me parecía tan triste de haber pasado algo tan bueno con alguien y que quede ese tabú de no hablar con un exnovio. Después de cortar no convivimos, pero tuvimos una relación muy fuerte. Hasta nos fuimos un mes y medio a Asia. Le tengo mucha estima porque por momentos yo atravesaba etapas en la que estaba muy mal y el me contuvo muchísimo”.

Entonces Migue le consultó si agarraría un trabajo con un cierto tipo de bajada de línea Delfi aclaró: “Yo sé que entro en estereotipos de belleza. La gente quiere romper con todo eso. Sé que la marcas me llaman porque entro en ese perfil y eso no me gusta”. Para cerrar comentó: “Es muy difícil romper con ese estereotipo cuando a la vez vos los representas. Por suerte, las últimas cosas que yo hice me llamaron por mi laburo y experiencia. Pero hay muchísimas cosas que me niego a hacer porque no me gusta lo que se vende”.