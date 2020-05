Jalil logró otro triste récord: primer paro virtual del país

Las reformas que impulsa la gestión de Raúl Jalil atraviesa por una turbulencia social debido a que las acciones del oficialismo no alcanzan a convencer a los trabajadores. Ellos se sienten violentados por la falta de diálogo del Gobierno que se ampara o esconde detrás de la emergencia sanitaria por el COVID-19, aunque Catamarca no registra aún ningún caso confirmado. La respuesta de los docentes a ese atropello oficial fue un “banderazo” y un primer paro virtual del país.

La invitación para el banderazo simbólico se hizo para el próximo viernes 29 de mayo desde las 10 de la mañana en la Plaza 25 de Mayo (paseo publico principal de Catamarca). Esta manifestación se llevaría a cabo por la falta de respuesta a las notas presentadas oportunamente al ministro de Educación de Catamarca, Francisco Gordillo, a la Dirección de Inspección Laboral y por pedido de los docentes. La relación se tensa y el Gobierno de Jalil no encuentra canales de diálogo eficientes.

Entre los temas pendientes o en debate se encuentran la estabilidad laboral, titularización, resolución de casos pendientes, pago de deuda atrasada para docentes que no perciben sus haberes hace años, solución definitiva sobre horas cátedras-horas reloj, incremento salarial… Con una agenda abultada, los interlocutores no pudieron avanzar para no tener que apelar a las acciones directas o medidas de fuerza en medio de una pandemia mundial.

Internet

Debido a que la emergencia sanitaria obligó a que la tarea escolar se desarrolle de manera no presencial y en los hogares vía internet, la Intersindical baraja la posibilidad de realizar un “paro virtual” la próxima semana. Ello implica que los alumnos no tendrán tareas para desarrollar porque los trabajadores de la educación no enviarán las actividades en PDF a modo de protesta por la sordera oficial y el avance inconsulto del accionar que el Gobierno llama “reforma”.

Mientras tanto el relato oficial quedó así: “Los secretarios de Planeamiento Educativo, Julio Zanduay, de Gestión Educativa, Miguel Arroyo y de Recursos Humanos, Silvio Martoccia, encabezaron la primera reunión de reformulación del Estatuto Docente junto a ADUCA, funcionarios de Educación, Ciencia e Innovación Tecnológica, el senador Mario Carrizo, la titular de la Comisión de Educación Verónica Mercado, la diputada Adriana Díaz y docentes jubilados”.