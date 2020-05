Jorge Rial criticó a Nicolas Wiñaski

Jorge Rial arremetió contra Nicolás Wiñazki hoy en Intrusos por la nota que le hizo a Susana Giménez. Luego de cuestionar (en Twitter) la legabilidad del viaje de Susana a Uruguay, el conductor le reprochó al periodista: “La primera nota que da ayer Susana, se la da a Wiñazki. Y yo subí un tuit diciendo sobre cómo le habían ido al hueso a Tinelli y que con Susana habían sido diferentes. Él en un momento me contesta y me dice ‘periodismo, hay que chequear’. Justo TN, que no chequea nada, que está lleno de fake news”.

También agregó: “El quiebre de TN es en el espacio de Wiñazki, es el que rompe todo”. Rial siguió criticando a Nicolás: “Habla chequear y me acuerdo que cuando fue lo de Marcelo, los que chequeamos de verdad lo que había en esa valija fuimos nosotros. Acá chequeamos que ni siquiera era una valija, fue un bolso, y con medicamentos muy sensibles que ni siquiera se encargaron de averiguar qué eran. Y es cierto que había un par de camperas, pero es el tema ideológico. Porque a Tinelli no se le perdona que se maneje como político y responda como estrella”.

Además refutó esa idea: “Y no es así, si te manejás como político, las consecuencias son políticas. Lo que pagó Marcelo fueron consecuencias políticas, porque se sentó en la mesa del hambre y apoyó este gobierno”. Antes del inicio de una nueva edición de Intrusos, Rial escribió en su Twitter: “Pobre Wiñasky. No puede ver a la sobrina y lo mandan a entrevistar a Susana qué se fue, en medio de la cuarentena, a Punta del Este. Hablame de injusticia”. A lo que Nicolás le contestó: “Nadie me manda a hacer nada. Susana salió de modo legal de la Argentina. Chequealo”.

Pobre @wwnicolas. No puede ver a la sobrina y lo mandan a entrevistar a @Su_Gimenez qué se fue, en medio de la cuarentena, a Punta del Este. Hablame de injusticia. pic.twitter.com/J8eSUa9q0F — JORGE RIAL (@rialjorge) May 26, 2020

“Nadie dice que no es legal”

La respuesta final de Jorge a Wiñazki fue: “Nadie dice que no es legal. Tal vez la emoción te nubló la vista. Igual, con Tinelli fuiste al hueso y era legal como lo de Susana. Y ahí voy a chequear con el que puso al aire esto. Por ahí Su te habló desde Chile y no desde Punta”. Por otra parte, en su cuenta de Twitter, el conductor cuestionó el viaje de la diva de Telefe. “El viaje de Susana a Punta del Este en medio de la crisis sanitaria. ¿Fue legal? ¿Es ciudadana uruguaya y por eso se facilitó todo? Hoy, la posta, en Intrusos”, escribió.

Respecto a Tinelli, Jorge escribió : “Que no coincidas ideológicamente con Tinelli esta bien. Pero en su caso también todo fue legal. Acá el tema es ético. La gente de poder que tiene sus propias reglas y después te dan lecciones de moral desde su exilio dorado. Lo que molesta de Marcelo es que este cerca de este gobierno. Cómo lo estuvo Susana del Macrismo. Ahora, si quieren juzgar de acuerdo a la ideología, allá ustedes. Los dos se movieron dentro de la legalidad. Como ejemplo dejan mucho que desear”