Jorge Rial cuestionó la legalidad del viaje de Susana Giménez

Jorge Rial no para de involucrarse en las polémicas. Después de su cruce con Marcela Tauro (panelista de Intrusos) ahora el conductor cuestionó el viaje de Susana Giménez a Uruguay. En su cuenta de Twitter Rial hizo preguntas sobre el hecho: “El polémico viaje de Susana a Punta del Este en medio de la crisis sanitaria. ¿Fue legal? ¿Es ciudadana uruguaya y por eso se facilitó todo? ¿Por qué, en un caso parecido, a Marcelo Tinelli lo lapidaron? Hoy, la posta, en Intrusos“.

El polémico viaje de @Su_Gimenez a Punta del Este en medio de la crisis sanitaria. Fue legal? Es ciudadana uruguaya y por eso se facilitó todo? Por qué, en un caso parecido, a @cuervotinelli lo lapidaron? Internas en l gobierno por el permiso? Hoy, la posta, en @Intrusos pic.twitter.com/VulahI2NVN — JORGE RIAL (@rialjorge) May 27, 2020

Respecto al caso de Tinelli, Jorge comentó: “Es lo mismo. Que no coincidas ideológicamente con @cuervotinelli esta bien. Pero en su caso también todo fue legal. Acá el tema es ético. La gente de poder que tiene sus propias reglas y después te dan lecciones de moral desde su exilio dorado. Lo que molesta de Tinelli es que este cerca de este gobierno. Cómo lo estuvo Susana del Macrismo. Ahora, si quieren juzgar de acuerdo a la ideología, allá ustedes. Los dos se movieron dentro de la legalidad. Como ejemplo dejan mucho que desear”.

Con el caso de Susana, un seguidor de Rial le contestó: “Que se le aplique la ley y punto… Como a todos los que violan la misma, corta la bocha. De paso, si se quiere quedar a vivir allá, que se quede y nos haga el favor a todos los Argentinos. Necesitamos gente honesta en el país, no delincuentes”. Otro le consultó: “¿Cual es el problema que se vaya? Si esta tramitando la residencia y el gobierno Uruguayo la dejó entrar, ¿por qué tanto quilombo?¿Ahora también sos el dueño de la libertad de las personas?”.

“Yo tenía el permiso”

Por su parte, Susana se defendió ayer en TN: “Yo tenía el permiso antes de salir, sin eso no te traen. Tenes que ir al consulado donde te hacen todas las preguntas y todo los papeles necesarios. Una vez completado todos los van a la cancillería y si ellos lo aprueban podes viajar”. Mientras se enteraba que el Ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires dijo que se esperan 10 semanas más de contagio se sorprendió. “¿Diez semanas? No me digas que después no puedo volver a mi casa porque ya directamente me mato!!!”, exclamó.

La diva de Telefe explicó: “Vine a Uruguay. Pedí mi permiso como residencia, porque tengo casa acá. Tengo perros, personal que pagar, animales. Y después de 65 días encerrada sola en mi casa tenía derecho a venir. Viajé con mi hermano porque Mercedes Sarrabayrouse (su hija) tendía cosas que hacer. Soy una persona muy solidaria. Que mi perro no me reconozca me estaba destrozando el corazón. Tengo mucho personal que pagar. La gente tiene que cobrar y en Buenos Aires no tenía nada que hacer. Aparte sé cuidarme sola”.