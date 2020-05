Mica Viciconte confesó su angustia: “Tenía un montón de proyectos”

Mica Viciconte estuvo como invitada en el programa Corta por Lozano. Allí comenzaron hablando de la situación actual y de la cuarentena. “Me puse triste, por supuesto. Me bajoneaba cuando tenía todos mis proyectos este año y se iban cayendo. No digo que sea la única, porque le pasó a un montón de personas. Pero en mi caso yo tenía un montón de proyectos para este año y ver que estaba acá, que no tenía dónde trabajar y que se iban bajando los programas, me había preocupado”, opinó la pareja de Fabián Cubero sobre el aislamiento.

Pero no todas son malas noticias para la actriz, ya que consiguió trabajo como panelista en el programa “El show del problema“. “Por suerte surgió esta idea de trabajar con Nico Magaldi, donde estoy muy bien y muy contenta. Más allá de que no soy de las que necesitan un trabajo para poder comer, eso me hizo bien. A cualquier persona le hace bien trabajar, salir, distraerse. Estoy contenta de que me dieran esa posibilidad. El trabajo también es salud”, comentó.

Viciconte opinó sobre la economía y cómo la gente se rebusca la forma de salir adelante: “Te doy un ejemplo. Mi hermana es casi profesora de educación física, le queda una materia para recibirse, y está haciendo pastas. Están todos rebuscándosela de alguna manera para sobrevivir. Está complicado. Todos están buscando generar ingresos”. También habló sobre sus padres y el cuidado que tienen del virus que azota al mundo: “Mi viejo está encerrado en su casa. Es youtuber, hace videos y eso lo entretiene. Mi mamá también encerrada, son personas más grandes”.

Además agregó a sus hermanos a la ecuación: “Mi hermano es policía, desde un principio estuvo siempre en la calle. Y mi hermana tiene dos gimnasios con su novio, pero tuvieron que cerrar. Están rebuscándosela”. Respecto a su relación con Cubero explicó: “Nos llevábamos mal cuando recién arrancó la cuarentena. Vinimos de la luna de miel y encerrarnos acá quince días, no está bueno. Hubo un par de portazos, míos por supuesto, y después empezamos a hacer videos y eso aflojó los cruces. Nos llevamos re bien igual, no nos peleamos, compartimos, nos divertimos”.

Para cerrar, Viciconte contó qué es lo que más le molesta de su novio: “Le preguntás algo y la respuesta es turbia, no le entendés. Pasa todo el tiempo. Te doy un ejemplo. El otro día, estaba la caldera fuerte. Le dije: ‘Está al mango, ¿quién la subió?’. Y me respondió que no tenía idea. Había mandado a alguien para que la suba. Después me entero que fue él, y le dije: ‘¿Cómo te tengo que preguntar para ver si me decís la verdad?’. Su respuesta fue: ‘Tenés que decirme que hace mucho calor’. No tenía sentido, si yo le decía eso, ¿qué me iba a contestar? Es muy rebuscado”.