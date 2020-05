Nuevas flexibilizaciones a las medidas de aislamiento en Tucumán

Tucumán lleva unas semanas soltando la rienda a las medidas de aislamiento social, gracias a los pocos casos registrados de coronavirus en la provincia. Van a seguir sumando flexibilizaciones. Así lo confirmaron la ministra de Gobierno, doctora Carolina Vargas Aignasse y la ministra de Salud Pública, doctora Rossana Chahla. El anuncio fue durante una conferencia de actualización respecto al COVID-19 en Tucumán.

Nuevas flexibilizaciones

Galerías de compras y shoppings pueden abrir. En las galerías los tiempos de apertura se reducirán de 10 a 18, en horario corrido. Los shoppings sí podrán mantener sus horarios habituales, aunque se realizará controles exhaustivos para restringir multitudes. Una decisión tomada por el gobernador Juan Manzur, atendiendo a la situación económica de empleadores y empleados.

Call centers, centros de kinesiología, obras sociales y mutuales también estarán autorizados a funcionar. Podrán cumplir con la totalidad de los trámites y demandas que tengan sus afiliados. Para lo que deberán, obviamente, ajustarse a los protocolos de higiene y aislamiento, dentro de sus sedes.

Si es necesario se volverá atrás

En CABA aumentaron exponencialmente los casos de coronavirus, luego de algunas flexibilizaciones. La ministra Chahla reconoce que Tucumán tiene una alta densidad poblacional, con 60 habitantes por kilómetro, siendo la segunda en el país luego de Buenos Aires. Por lo que afirmó “nosotros si tenemos que volver atrás también lo haremos, por eso la vigilancia epidemiológica que llevamos adelante en Tucumán es cauta”,

Pese a los dos casos nuevos de COVID-19 en la provincia, la mandataria aclaró que fueron investigados y tienen identificados a todos los contactos que tuvieron estas personas para seguir de cerca los casos. Aunque no se registra ningún caso autóctono a la fecha, no puede negar con certeza que no exista. Mientras, se realizan 200 testeos por día y se reiteran las recomendaciones de mantenerse en casa tanto como sea posible.