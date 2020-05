Susana Giménez reveló la charla que tuvo con Nicole Neumann

Susana Giménez estuvo en el programa Los Ángeles de la mañana del día de hoy. Mediante comunicación telefónica Ángel de Brito le consultó sobre la discusión que tuvo con Nicole neumann por devolver a su perrita Rita. Susana aclaró: “El otro día aclaré lo del perro porque lo peor que me pueden decir que devolví un perro, que el perro no se cambia, que el perro no es una cartera. Es lo peor que me pueden decir porque para mí mis perros son mis hijos”. Y agregó: “La gente es buena, lo que opinan mal son los periodistas”.

Respecto a la charla que tuvo en privado con Neumann comentó: “No quiero hablar más pobre… porque le dije estúpida. Después me llamó y me dijo yo no dije eso, te admiro, te admiré toda la vida. La verdad que estuvo bien. Vos ves cómo es la prensa, vos llegás y te dicen ‘decí esto’, o ‘mata a esta’ y bueno es así. Pero me dio bronca porque ella sabe muy bien lo que siento por los animales”. En su momento, Nicole había declarado: “Cuando adoptás a un animal, es como un hijo. Un hijo que adoptaste, o un hijo biológico, es el mismo amor”.

Y la respuesta de Susana no tardó en llegar. En diálogo con Intrusos la fulminó: “Nicole es una estúpida, sabe que yo soy fanática de los perros como ella. Me mata porque sí, sin preguntar. No sabe de televisión, no sabe de nada. Yo hace 33 años que tengo el programa de televisión, y siempre pregunto. Le digo a la producción ‘averigüen, chequeen si es verdad’ porque no quiero hablar mal de la gente al cuete. Estas ridículas que me hacen quedar como si fuera un monstruo. A mí me gustan más los perros que las personas y es imposible que yo haga una cosa así”.

“No es antivacunas”

Si bien la modelo parece tener los temas arreglados con la diva de Telefe, ahora está involucrada en otra polémica. Neumann fue criticada y acusada de ser antivacuna. Días anteriores se defendió en Nosotros en la Mañana. “A mí me proponen hacerle una nota a una médica que tiene una visión totalmente diferente de las cosas, de dónde viene la pandemia, que plantea el funcionamiento de algunas vacunas, que investiga las vacunas. No es antivacunas, sino que investiga algunas vacunas. Siempre estoy abierta a escuchar diferentes opiniones”, comentó.

Para cerrar Nicole explicó: “No dijo estar en contra de las vacunas, ella dice que hay algunas vacunas que habría que investigarlas porque supuestamente no harían el efecto que se cree que hacen. En ningún momento se proclama antivacunas. Igualmente, yo no estoy acá para defender los dichos de la doctora, ella tiene sus creencias, sus investigaciones, y en todo caso que sea un médico quien le refute lo que dice. Es una médica que habla internacionalmente, no es la primera ni la última vez”