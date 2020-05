Aguinaldo: aseguran que habrá dificultades para pagarlo

Argentina está atravesando una difícil situación económica causada por la pandemia del coronavirus. El gobierno viene sacando diversas medidas para que el golpe no sea tan duro. En este contexto, el secretario general de la Cámara de Comercio y Servicios, Mario Grinman, afirmó que las “empresas del sector advirtieron sobre la imposibilidad de pagar el medio aguinaldo del mes de junio”.

En diálogo con NA, alertó que “la situación del sector está peor que cuando comenzó la cuarentena“. Aclaró que “hay una situación muy crítica en la que no se pueden pagar sueldos ni alquileres. Se ve un corte de la cadena de pago”. Al ser consultado respecto de cómo afrontará el sector el pago del aguinaldo correspondiente al primer semestre, indicó: “Todavía no lo sabemos. No nos hemos sentado a hablar con el sindicato”.

Destacó que es “un derecho adquirido al igual que el sueldo”. Aseguró que la cámara ya recibió reportes de empresas que anticiparon la imposibilidad de pagarlo. Esto en medio del aislamiento que mantiene gran parte de los comercios sin actividad. Grinman remarcó que, hasta el momento, los sueldos del segmento se abonaron. Igual, aclaró que algunos no se pagaron en su totalidad.

Los empresarios no somos suicidas, queremos cuidar la salud de los empleados y nuestras familias, pero también la salud de las empresas argentinas”, apuntó. Pronosticó que algunas compañías “no van a volver a abrir” al término de la cuarentena. Igual, Grinman, estimó que se pueden llegar a perder “entre 150 y 200 mil puestos de trabajo, siendo muy optimista”.



A pesar del difícil momento por el que atraviesa el sector, Grinman destacó: “Tenemos una oportunidad de aprovechar esta tragedia. La Argentina viene de décadas de fracasos y frustraciones. Este es el momento de pensar un país diferente, de ir por las reformas que se necesitan, como laborales, impositivas y financieras”. “Es una oportunidad para hacer las cosas bien”, cerró.