Chequeado desmiente a Alberto Fernández sobre la planta de Las Talitas

En su reciente visita a la provincia, el presidente Alberto Fernández inauguró formalmente la planta de tratamiento de líquidos cloacales en Las Talitas. En ese momento el Presidente dijo: “Estoy contento de poner en marcha de una vez por todas esta planta de tratamiento, (…) La verdad es que el mérito de esa planta es de Cristina [Fernández de Kirchner], que la terminó en 2015”. Después de esto, Chequeado dilucidó la polémica que se generó con el resumen elaborado en 2018 por el Gobierno de Cambiemos.

Chequeados informa que la obra de la planta de tratamiento de líquidos cloacales ubicada en Tucumán comenzó en 2013, durante la Presidencia de Fernández de Kirchner, pero se terminó durante la gestión de Mauricio Macri. La propia administración del gobernador Juan Manzur comunicó que el 70% de la obra se llevó adelante durante el mandato de Cambiemos. En 2019, los representantes de los Gobiernos se enfrentaron por la puesta en marcha de la planta, que beneficia a 130 mil tucumanos.

Desde la oposición remarcaron que el informe se refiere a que las actuaciones administrativas de la planta fue concebida en el ámbito del Programa de Agua Potable y Saneamiento para Centros Urbanos y Suburbanos (PAyS) mediante la licitación pública internacional, en junio de 2012. Chequeado.com asegura que el proyecto de Las Talitas es uno de los más relevantes que su administración concretó en Tucumán. Este formaba parte del objetivo de que en los próximos años el 100% de los argentinos tenga agua potable y cloacas.

En Tucumán, Alberto Fernández agregó: “El hecho de no habilitar esta planta en 2015 no perjudicó a Juan Manzur, sino a decenas de miles de tucumanos, que no pudieron disfrutar de esa planta. (…) Juan me hablaba de esa planta; que estaba hecha y que no se ponía en marcha porque el Gobierno nacional no simpatizaba con el Gobierno provincial”. Pero, además, el propio gobierno tucumano reconoce que la obra no se terminó entre 2007 y 2015, tiempo de la Presidencia de Cristina.

La Agencia además informa que en un comunicado difundido el miércoles 6 de mayo, la administración de Manzur señaló: “Durante el gobierno de Macri se construyó el 70% de la obra, que había comenzado a ejecutarse en el gobierno anterior”. Por su parte, el intendente de Tafí Viejo, Javier Noguera, indicó ese día que la obra de Las Talitas hace más de dos años estaba terminada, es decir 2018, durante la gestión de Macri. Chequeado.com consultó a Presidencia para conocer en qué fuente se basó Fernández, pero no obtuvo respuesta.