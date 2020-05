Catherine Fulop le contestó a Dady Brieva: “No está bueno ser Venezuela”

En el programa de Los Ángeles de la mañana Maite Peñoñori habló con Catherine Fulop. En la entrevista, la actriz opinó respecto a los dichos de Dady Brieva sobre Venezuela: “Hay gente que se ha enamorado de las ideologías. A lo mejor habla de un país como Venezuela, no sé si lo dice para bien o para mal, pero es una ideología. La experiencia que tengo con Venezuela es que te coartan las libertades. No hay libertad de prensa y tampoco hay estado de derecho. Allá no existe la democracia”.

Además aprovechó ese momento para perdí ayuda: “Estamos pasando por un momento duro con mi familia porque mi hermano está enfermo. Todo es complicado. Se piden donantes, pero no pueden ir hasta el sanatorio porque no hay gasolina. No hay gasolina porque destruyeron la empresa petrolera, destruyeron el aparato productivo de Venezuela”. En su cuenta en Instagram Fulop subió una historia que decía: “Necesitamos 14 donantes de sangre que no hayan sufrido de hepatitis. Vayan bien desayunados al S2 de la clínica La floresta a nombre de Jorge Fulop!”.

Luego de avisar el estado de salud de su hermano Catherine dijo: “No sé con qué intención lo dijo, pero en verdad no está bueno ser Venezuela. Capaz en la ideología y parte del relato que pueden estar interesantes, porque uno quisiera que todos tuviéramos las mismas oportunidades, de estudio, de trabajo. Pero de ahí a que queramos ser Venezuela, que se corten las libertades, que nadie pueda decir lo que piensa, que te odien por pensar diferente, que no solo te odien, sino que te quieran eliminar de la faz de la Tierra”.

“No funciona”

“Si me dices que este Gobierno tiene cinco años, pero (el chavismo) ya tiene más de veinte años montados en el poder, evidentemente no funciona. A mí no me gusta hablar de política, me incomoda, (muchos piensan) que uno le desea el mal al otro y nada que ver”, aseguró la mamá de Oriana Sabatini. La opinión de Fulop se desató ya que Brieva declaró: “Cuando volvimos (por el triunfo de Fernández y Cristina Kirchner en las elecciones de octubre de 2019), creí que no iban a estar más los que estaban. Me dio ilusión eso. Yo sé que no es fácil, pero no me quiero quedar con que no es fácil”.

Además agregó: “Tengo la sensación de que si no investigamos, no juzgamos, no encarcelamos, no intervenimos a evasores, a medios, fugadores, comunicadores, Justicia y entidades financieras, fuimos”. Para cerrar dijo: “Vos (Fernández) fuiste elegido, sos el responsable. Sé que estás haciendo muchas cosas y todos los dirigentes están haciendo muchas cosas, pero no se puede más. Los periodistas siguen hablando como si nada ocurriera. Hagamos lo que hagamos, siempre vamos a ser Venezuela. Ya está. Seamos Venezuela ahora”.