Cinthia Fernández habló sobre Jimena Barón y recordó a Baclini: “Hay cosas que no me olvido”

Cinthia Fernández estuvo en Los Ángeles de la Mañana (mediante una videollamada) y hablo sobre la reconciliación de Jimena Barón con Daniel Osvaldo. Cuando Ángel de Brito le preguntó que opinaba de eso, la bailarina explicó: “Yo creo que Jimena Baron se hace muy copada en las redes sociales y en persona de es otra forma. Me parece que aquí hay que hacer el foco en sí Osvaldo cambio. Claro que podemos cambiar, pero no creo que sea el caso de él. Acá el tema también está en que ellos tuvieron un hijo y por ende tiene una familia”.

Respecto al video que subió en su Instagram su exnovio Martín Baclini dijo: “Hay cosas que no me olvido. También hay un montón de cosas que pienso y sostengo. Yo con él no vuelvo”. Mientras pasaban la canción de Bohemio Enamorado (la cual canto Martín) a Cinthia le era indiferente. “Yo estuve enamorada de él y no puedo creer lo que hizo ese tipo conmigo. Obviamente hubo amor hasta después de terminar. Pero lo que me pasa con este vídeo es que yo desconfío de él por lo que me hizo” exclamó.

Días atrás, Baclini charló con Juan Etchegoyen y habló sobre Agustina Agazzani. En esa charla expresó: “No tengo mucho para decir por el momento. Prefiero no hablar y serte sincero”. Aclaró que cuando se levanten las restricciones por la cuarentena iba a viajar para un reencuentro. Por el lado de Agazzani habló en dos oportunidades. A Lizzi Tagliani le contó: “Nos estábamos conociendo antes de la cuarentena. Creo que a más de uno lo debe haber agarrado con una situación así. Vamos a ver qué pasa después”.

“Con Martín nunca fuimos novios”

Luego fue a Corte y confección y explicó: “Con Martín nunca fuimos novios y eso es lo que siempre dijimos que nos estábamos conociendo en los tiempos naturales de una relación. Y nos agarró la cuarentena a menos de un mes de estar viéndonos, imaginate. El título de novia me lo pusieron, pero nunca lo fui. Y ahora, por supuesto que menos. En la cuarentena ¿cómo se avanza?. No nos estamos comunicando. A parte tuvimos problemas personales los dos y como que cada uno se fue para su lado, digamos”.

La joven no nombró a Martín en sus últimas publicaciones de su cuenta en Instagram pero si subió una fotografía en la que lo que escribió muchos relacionan con el final de la pareja. “¿Por qué tendemos a ocultar lo más lindo de la vida? Desde el cuerpo, hasta los sentimientos. Yo me niego”, comentó. Además subió una historia en la se se leían la siguiente reflexión: “Recuerda: A quien te lastimó deséale amor. Eso le falta. Eso te sobra”. Mientras que Baclini sube canciones las que todos sus fans creen que son dedicadas para Cinthia.