Flor Vigna confesó cómo está su relación actual con Nico Occhiato

Flor Vigna volvió a hablar de su relación con Nico Occhiato. Entrevistada por Agustina Casanova en un vivo de Instagram, la bailarina recordó el tiempo en que estuvo junto al conductor de “Tenemos WiFi“. Con él estuvo casi cinco años. “Mi relación con Nico está muy bien. Él fue un gran hombre en mi vida y lo sigue siendo en su vida. Fue una relación muy difícil de soltar por la calidad de personas que somos y por el rol que ocupábamos en la vida del uno y del otro. También el rol que ocupábamos como amigos, más allá de la pareja”, recordó flor.

Respecto a su situación sentimental dijo: “Por suerte estoy re bien. Me da un poco de culpa decirlo porque me costó mucho. Pero todo esto (la situación actual) me da una estabilidad. Estoy sabiendo disfrutar mi momentos felices y no tan buenos. Me di cuenta que cada vez que me viene un mambo malo, ya sea por la economía, por la familia o por proyectos que no salen, antes no me daba el espacio para reflexionar. Esta es una cuarentena muy filosófica que me está haciendo muy bien”.

Además Flor agregó cómo su relación con la soledad: “No la sentí. Eso me pasó el año pasado cuando me mudé sola. Invitaba todo el tiempo a mis amigos, y cuando llegaba un día en el que no se podía o se cancelaba, es como que tenía miedo a estar sola. Con la frase: ‘Sola como loca mala’, me sentía totalmente identificada. Lo que decíamos con mis amigas es que la generación de nuestras viejas no tuvo tiempo para estar sola, porque rápidamente nos tuvieron a nosotras o tenían que estar enfocadas en formar una familia. No estaba ese espacio, en la mayoría”.

“Extraño mucho el abrazo”

Vigna continuó: “Sin embargo, en nosotras está esa posibilidad y me está gustando. Incluso cuando estoy triste o estresada, estoy siendo muy buena amiga mía. Eso lo veía ególatra, hoy siento que me costó mucho pero pude aceptarlo”. Cuando Casanova le pregunto si extraña a alguien, Vigna dijo: “Extraño mucho el abrazo, cagarme de risa con mis amigos y que hablemos todos a la vez, interrumpirnos. Y por Zoom, ese delay es horrible. Pero también algunas charlas se perfeccionaron. Me encontré con mi vieja hablando cosas re importantes por teléfono, y eso me re gustó”.

En días anteriores, la bailarina habló con Migue Granados sobre sus emociones en el programa Últimos Cartuchos: “Estoy haciendo experimentos conmigo misma de bancar mis emociones. Trato de no evitarlas. Si estoy mal me la banco, no trato de distraerme viendo cosas. No me puedo obligar a salir de esas emociones. Sí es cierto que como comunicadora, trato de contagiar la parte más buena. No lo quiero hacer de una forma irreal, a veces yo también estoy del orto. Lo que yo creo que tengo que contagiar es la parte que vibra más alto”.