¿Listorti quiere sumar a Marcela Tauro a su programa?: “Lo que dice Tauro es palabra santa”

José María Listorti habló sobre la posibilidad de que Marcela Tauro esté en su programa. En una breve nota, el humorista comentó: “No sé si dije que la quería en el programa para entrevistarla o para que sea panelista, las dos cosas me encantarían. Es una periodista de primer nivel, que tiene buena información, que tiene historia, que la gente la escucha y lo que dice Tauro es palabra santa. Igual te tengo que aclarar que yo con mi panel estoy muy contento, si se puede sumar sería un golazo, pero fue más un deseo que una realidad”.

Además agregó: “Creo que todavía tiene contrato con América y está muy bien ahí, supongo que la reacomodarán en algún otro programa. Le deseo lo mejor porque es una mina bárbara y es muy querida en el ambiente y repito, tiene muy buena información, es muy buena profesional y me encantaría que esté”. Para cerrar expresó: “Ella me mandó un mensaje para agradecerme porque le habíamos tirado buena onda al aire. Le dije, ‘uh, gracias, sabés que te quiero’, pero no hablamos, porque aparte yo no contrato, no soy productor, simplemente soy el conductor del programa”.

Por el lado de Rial no hay declaraciones al respecto, pero si hubo unas breves palabras de Marcela Tauro. La (hasta ahora) panelista de Intrusos estuvo hoy en el programa Los Ángeles de la mañana muy brevemente. Consultada por Maite Peñoñori sobre cómo estaba la situación, tauro contesto: la verdad es que estoy en la misma situación. Depende de lo que me diga el canal volveré a o no intrusos. Te juro por mi papá que no hablé ni con Jorge ni con nadie. A mis compañeros No lo metan en este problema porque no tienen la culpa.

“Rial la eliminó del grupo de WhatsApp”

Hace dos días Ángel De Brito reveló más detalles de la situación de Tauro en el programa de radio El Espectador. “Ahora hay un tema porque ella cuando le dijo ‘renuncio’ a Rial, se refería a Intrusos. Ella sigue siendo empleada del canal (AméricaTV) donde trabaja hace 25 años. La decisión final es del canal, como pasa en todas las empresas”, dijo. A continuació comentó: “Ayer Rial la eliminó del grupo de WhatsApp de Intrusos. Esto es una clara muestra de cómo está el clima”.

Para finalizar, De Brito explicó: “Por ahora ellos dos no tienen diálogo. No sé si Marcela hablará con sus compañeros. Ni Jorge quiere que vuelva (por Tauro), ni ella quiere volver. No es que esto me lo dijo a mí puntualmente, sino que eso ella se lo cuenta a sus amigos. Lo que yo sé es que el canal le propuso a Marcela pasarla programa de la mañana de Guillermo Andino. La van a rajar a Pía Shaw y la van a poner a Tauro, al menos eso calculo yo. El problema ahora es que Marcela tiene un programa de radio a la mañana en La 100. A mí me contaron que ella está enojado por la situación”.