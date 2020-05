Luisana Lopilato reveló cómo es su familia en la intimidad

Luisana lopilato pasó por el diván del programa Cortá por Lozano donde contó como es su familia en la intimidad. Respecto a como está pasando sus días Lopilato dijo: “Por suerte la estoy pasando bien haciendo cuarentena como todo el mundo. estoy tratando de disfrutar esta nueva vida. Acá en Canadá de a poquito se empezó a flexibilizar el aislamiento, ahora hay más permiso para hacer otras cosas. Podes salir afuera, podés ir a hacer las compras, etc. Pero sí estuve dos meses encerrada sin poder salir afuera ni siquiera caminar”.

“Estoy contento porque se estrenó la película la corazonada por Netflix (donde ella será protagonista). Estoy contento porque más allá de ser una situación difícil para el mundo, por lo menos la gente va a tener dos horas para distraerse”, contó Luisana. Además explicó cómo es su personaje: “Pipa es una mujer y un personaje que amo y me encanta hacer. Ella se recibe policía y está esperando el caso de su vida para poder sobresalir un poco del puesto que tiene. El jefe le da la posibilidad de salir a investigar uno de los casos más importantes qué es la muerte de una chica de 19 años”.

La actriz también habló sobre el funcionamiento familiar que tiene en la cuarentena con su esposo el cantante Michael Bublé. “Yo soy mucho de las rutinas. Por darte un ejemplo: Con el trabajo de Michael y el mío viajamos mucho. Igualmente sea donde estemos respetamos mucho la rutina. Si tenemos que levantarnos temprano y hacer tareas lo hacemos. Después almorzamos y cenamos todos juntos. Donde sea que estemos y como sea. Incluso también respetamos la hora de irse a dormir”, comentó la actriz.

“Ellos saben que hay un virus”

Respecto a sus hijos Luisana explicó que entienden la situación actual del coronavirus: “Ellos saben que hay un virus y que se tienen que quedar en la casa. Saben que no van a ir al colegio y que a las maestras la van a ver por cámara. Yo creo que los chicos, o por lo menos mis hijos, se ponen ansiosos cuando no tienen la información de lo que pasa. respecto a eso mis hijos están tranquilos porque saben perfectamente lo que está pasando. Y saben lo que va a pasar también en el futuro”.

Para cerrar aclaró la polémica que tuvo con Bublé: “Yo no me arrepiento de haber hecho los vivos en instagram que dice junto con mi esposo a pesar de la polémica que hubo. A ser mío todos los días No es fácil, es muy difícil, hay mucho trabajo y yo no estoy preparada. Eso lo hacemos por amor y cariño a nuestros seguidores. A pesar de todo no me arrepiento para nada de haber hecho eso porque tuvimos una cantidad enorme de gente con la que recibimos un montón de cosas positivas. Recibimos tanto amor que tapó lo malo que sucedió”.