Malena Narvay aprovecha la cuarentena para componer

Male Narvay fue entrevistada por Cande Molfese en el espacio de Telefe llamado Modo Live. El ciclo es una novedad que tiene el canal donde hay entrevistas a los famosos y se animan a hablar de todo. Cuando Cande le pregunto por cómo estaba con respecto al aislamiento social la artista respondió: “Estoy tranquila y con mi familia con la cual nos llevamos súper bien. Al principio estuve estudiando piano, componiendo canciones, cante e incluso medite. Ahora ya estoy un poco más ansiosa que antes”.

Sobre las relaciones amorosas Malena se sinceró: “Yo nunca le metí los cuernos a nadie. O me separé opinión tiempo antes. Mi peor miedo del mundo es lastimar a alguien. Eso me pone muy mal y hasta prefiero que me lastimen a mí. Siento mucha culpa”. También aclaró que hay algunas notas en las que estuvo en las cuales se sintió incómoda, sobre todo cuando se metieron en la vida personal de ella. “Lo que me molesta es que se metan con los sentimientos, porque encima que me está pasando eso lo tengo que contar”, declaró.

Respecto al aislamiento Narvay dijo: “Lo primero que voy a abrazar son a mis amigos. Con el aislamiento la actividad nueva que agregué a mi vida es yoga. Yo quería empezar a hacerlo hace mucho y aprendí por YouTube. Lo que no hago es cocinar, en eso soy malísima. Mi hermana, Violeta, es la que lo hace re bien. También vi muchas series, la que más me gustó fue Poco Ortodoxa, creo que esa es muy interesante. Con quien más me comuniqué en la cuarentena fue con Gabi, que es mi mejor amiga e hicimos mucha videosllamadas”.

Complicaciones por la cuarentena

Por el lado de su vida artística contó que es un buen momento para componer, pero para producir es complicado. “Saque hace poquito el videoclip Loca. Ese era uno de los temas que estaba en mi disco el año pasado. Pero el videoclip lo sacamos este año. También estuve componiendo mucho. Pero el tema es que uno cuando compone se tiene que juntar con otras personas para producir y eso en este momento no se puede hacer”, detalló la cantante de tan solo 23 años.

Malena trabajó en exitosas tiras y novelas como por ejemplo “Quiero vivir a tu lado”. Con 22 años obtuvo junto a sus compañeros de elenco un Martín Fierro de Oro por “100 Días Para Enamorarse” y protagonizó la obra teatral “La Llamada”. En 2019 lanzó el álbum de estudio de canciones propias titulado “Lena”. Este disco fue co-producido por Eduardo Bergallo (productor de Cerati, Shakira, Natalia Lafourcade, entre otros), El 25 de octubre estrena “Invencible (No Soy)”. El 21 de noviembre lanza “Encontrarte”, el último single de su nuevo disco “Lena“. En abril de 2020, lanza el video en vivo de “Loca“, grabado en su show de La Tangente.