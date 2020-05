Marcelo Tinelli tomó una polémica decisión: “Me encanta incomodar”

Marcelo Tinelli está en boca de todos en las redes sociales y no es por el Bailando. Lo que sucede es que el conductor de tomó la decisión de bloquear los comentarios de las personas que no lo sigan en Twitter. Eso pasó luego de escribir una opinión sobre la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) y la AFIP. “Te escuchaban los teléfonos, te leían los mails, te apretaban con la AFIP. Tenían un aparato del Estado, que pagábamos nosotros, para perseguir a los que pensaban distinto o a los propios que pudieran descarriarse. ‘SiSePuede'”, exclamó.

Luego de ese polémico tuit opinó: “La felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Si esta interpretación es optimista y alegre, cambiamos nuestros genes y somos menos propensos a enfermarnos. Además atraemos a personas positivas. Vibremos alto y siempre para adelante!!! Vamoooos”. Y agregó: “Jajajaja me encanta incomodar a los trolls macristas(de donde seguirán cobrando hoy??). Arman Hashtags, insultan. Usan la red para putear jaja. Avibrar arriba y a ser fuertes muchachos!!!”.

Te escuchaban los teléfonos, te leían los mails, te apretaban con la AFIP. Tenían un aparato del Estado, que pagábamos nosotros, para perseguir a los que pensaban distinto o a los propios que pudieran descarriarse. #SiSePuede — marcelo tinelli (@cuervotinelli) May 28, 2020

Jimena De la Torre le contestó: “@cuervotinelli como alta funcionaria de AFIP que fui, pido que no difame impunemente. No es cierto que la AFIP se usara para apretar. Jamás se utilizó la información para armar carpetazos como lo hacia @CFKArgentina. AFIP se gestionó en base a procesos reglados sin discrecionalidad”. Y la respuesta de Marcelo fue: “Jimena, se nota que no estaba al tanto de los aprietes de sus superiores. Acá le mando una foto de un archivo de su compañero Mecicovsky donde se muestra que buscaba info mía, para después apretar”.

Repercusiones en Twitter

Las repercusiones en Twitter fueron inmediatas y hasta la tarde de hoy es tendencia número uno el hashtag #TinelliSorete. Algunos de los comentarios que se pueden leer son: “Tinelli no quiere ni se banca los comentarios en contra como el otro machito de Jorge Rial“, publicado por @GFrondizi. @BrunodiazV suma a la ecuación al actor Daddy Brieva: “¿No les parece sospechoso que este todo el mundo hablando de Tinelli y Brieva? ¿No habrán tirado ese comentario a la cancha justo ahora que viene la votación de poderes al jefe de gabinete?”.

En la tarde de hoy en diálogo con La Red Logombardi habló de Tinelli: “La crisis se está profundizando y cuando estas cosas pasan, la economía se pone insostenible. Ahí aparecen las bombas de distracción. Entonces aparece Tinelli, pueden aparecer mercenarios de todo tipo, a los que les dicen ‘hablá de esto para distraer la atención de lo que nos pasa’. El gobierno a veces se encierra sobre sí mismo y cuando se ven apretados van al ataque. El gobierno a veces se encierra sobre sí mismo y cuando se ven apretados van al ataque”.