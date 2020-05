Martín Baclini habló de una posible reconciliación con Cinthia Fernández

Martín Baclini estuvo de hoy en el programa Los Ángeles de la Mañana. Allí habló sobre su regreso al Bailando, de Jimena Barón (que volvió con Osvaldo) y también opinó sobre su expareja Cinthia Fernández. Respecto al programa de Marcelo Tinelli el bailarín comentó: “Ayer me mandó un mensaje el Chato Prada diciendo que todavía están buscando bailarina, se ve que nadie quiere aceptar. Tiene que estar preparada para vivir cosas diferentes”. Esos dichos tienen que ver en relación a que Martín se quedó sin compañera para el certamen luego de que Agazzani se bajara del mismo.

Rápidamente el conductor Ángel De Brito le consultó por una posiblie reconciliación con Cinthia. Esta pregunta se debe a que en las últimas horas subió un video en su Instagram donde se lo ve cantando Bohemia Enamorado, un tema que le dedicó a Fernández cuando estaban en una relación amorosa. Baclini contestó: “Yo no puedo descartar completamente volver con Cinthia porque no lo siento de esa manera. Sí te puedo decir que en el presente estoy bien como estoy. Pero descartar cosas que no viví no puedo”.

Ana Rosenfeld insistió con el tema e incomodó un poco al rosarino. “La pregunta es si vos querés volver o no”, le exclamó. Baclini respondió: “Hoy estoy bien con mi presente. Pero es muy simple. En un futuro no lo sé porque lo que viví con Cinthia, de mi parte, fue hermoso. Mirá Jimena Barón volviendo ahora con Osvaldo”. Antes de Martín estuvo en comunicado con LAM Cinthia Fernández. También habló sobre una posible reunión con el empresario. “Hay cosas que no me olvido. También hay un montón de cosas que pienso y sostengo. Yo con él no vuelvo”.

“Desconfío de él”

Además agregó: “Yo estuve enamorada de él y no puedo creer lo que hizo ese tipo conmigo. Obviamente hubo amor hasta después de terminar. Pero lo que me pasa con este vídeo es que yo desconfío de él por lo que me hizo”. De momento lo que se sabe es que Cinthia va a dejar de ser panelista en LAM ya que tiene un nuevo proyecto. El mismo Ángel De Brito confirmó en su Twitter hace unos días que la bailarina va a cambiar de aire que escribió: “Desde mañana, Cinthia Fernández debuta como panelista en El show del problema, El Nueve, con Nicolás Magaldi. ¡Felicitaciones y toda la merd!”.

La respuesta de la modelo no tardó en llegar y agradeció las enseñanzas y el carió que le dieron en el programa Los Ángeles de la Mañana. “Gracias por todo este tiempo. Por haberme enseñado tanto y haberme dado el privilegio de trabajar en el programa número uno de la tele. A vos, a todas mis compañeras y a la producción, que son el conjunto y condimento perfecto que hacen un gran programa. ¡Hasta pronto!”, contestó.