Nueva polémica de Yanina Latorre: ahora le respondió a Diego Brancatelli

Hace unos días Yanina Latorre mostró en las pantallas de Los Ángeles de la Mañana una conversación que tuvo con Alberto Fernández. Entre las repercusiones que tuvo ese chat, uno que opinó fue el periodista Diego Brancatelli. Cuando estuvo en Intratables comentó: “Para mí Alberto le dio el teléfono al perro para que le responda. ¿Qué tipo de relación tenés que tener para hacerle semejante pregunta, semejante pavada? Me voy a poner una peluca rubia para que conteste. Por lo menos a ella le responde, yo me canso de escribirle y no me atiende”.

La conversación se reveló en la pantalla de ElTrece y Latorre aclaró: “Alberto me contestó cuando le pregunté si puedo ir a visitar a mi mamá. Yo tengo permiso para entrar a su casa”. Ángel De Brito relató el chat: “Hola buen día, necesito que me saques de una duda. Con el permiso nuevo, ¿qué hago si tengo dos trabajos?”, fue la consulta de la periodista a Alberto en su mensaje. El presidente de la nación le contestó: “Pero vos sacás un permiso de periodista, con ese permiso te movés libremente”.

Hoy en LAM mostraron un extracto de una entrevista donde le volvieron a preguntar a Brancatelli lo que opinaba. “Cuando vos conseguís que te responda esa pavada lo hace quedar mal al presidente. Y al presidente hay que retarlo porque en vez de estar ocupándose de cosas importantes se ocupa de eso” sostuvo. “Me gustaría que Alberto me conteste, a Yanina Latorre le contestó una estupidez, y a mi que soy compañero no, yo primero les contestaría a los compañeros y después al resto”, insistió claramente molesto.

“Me está pegando todo el mundo”

La respuesta de Yanina fue inmediata: “Me está pegando todo el mundo por esto y no está bueno. No soy kirchnerista, no lo voté, no lo votaría. Al presidente lo conozco de Radio Mitre, venía mucho a la mesa de Lanata, teníamos buena onda”. Además explicó: “El presidente además de ser presidente es persona, es un ser humano. Lo que no me gusta de ‘la peluca’ es porque me deja mal parada a mí y lo deja mal parado al presidente. Están diciendo que me contesta porque soy mujer. Me parece que no está bueno, yo tengo muy buena onda con él”.

Para cerrar Latorre dijo: “Vuelvo a repetir, no le pregunté dónde cargar nafta imbéciles, a los de Intratables les digo, le pregunté en el contexto del lunes sobre las últimas medidas y yo dije me la juego, si me contesta tenemos la data. Soy una mujer que labura en LAM y le hizo una pregunta al presidente como le hacen miles. No es que lo expuse, no dije nada raro, porque encima uno dijo Fabiola Yáñez (primera dama) se va a enojar. Yo no tengo nada con Fabiola, soy una señora casada, tengo dos hijos, soy súper decente”.