Yanina Latorre arremetió contra Dady Brieva: “¿Él fue a Venezuela?”

Los dichos de Dady Brieva sobre que Argentina tiene que ser como Venezuela tuvieron mucha repercusión en todos los medios de comunicación. En Los Ángeles de la Mañana, el día de hoy, Yanina Latorre no dejó pasar la oportunidad para opinar sobre el actor. “¿Él fue a Venezuela?. Dice eso estando en el piso cuarenta y dos del Chateau de Puerto Madero que vale tres millones de dólares. No entiendo la parte del ala dura del kirchnerismo que piensa así, ¿él está contento con eso?”, exclamó la panelista.

Además agregó: “¿Él va a vender el piso, lo va a repartir, lo va a compartir o lo va a poner en oferta, lo va a rematar y repartir para ser Venezuela?. Desde el piso cuarenta y dos mirando toda la ciudad de Buenos Aires, que nosotras acá ninguna tiene esa posibilidad. Allá expropiaron todo”. Yanina continuó con su cuestionamiento: “¿Él paga los impuestos por lo que realmente vale ese departamento? Estaría bueno. Como realmente habla de evasores y vive en un edificio de tres palos verdes. Hoy me voy a poner a investigar porque estas cosas son públicas”.

La periodista de Los Ángeles de la Mañana también pasó a dar detalles sobre la valuación del mercado. “El departamento está valuado a un precio, después ellos lo ponen más bajo, pero en el ABL vale la valuación de mercado. Y ellos tienen que pagar un porcentaje de bienes personales, no solo por esto sino por todo, todos los años. Como pagamos todos. ¿Lo tiene declarado? ¿Por el total? Es una buena investigación”, expresó indignada.

“No está bueno ser Venezuela”

En LAM también le hicieron una nota a Catherine Fulop. La mobilera Maite Peñoñori le preguntó a la actriz la opinión que tiene respecto a los dichos de Brieva. Fulop respondió: “No sé con qué intención lo dijo, pero en verdad no está bueno ser Venezuela. Capaz en la ideología y parte del relato que pueden estar interesantes, porque uno quisiera que todos tuviéramos las mismas oportunidades de estudio, de trabajo. Pero de ahí a que queramos ser Venezuela, que se corten las libertades, que nadie pueda decir lo que piensa, que te odien por pensar diferente no está bueno”.

También dijo: “Hay gente que se ha enamorado de las ideologías. A lo mejor habla de un país como Venezuela, no sé si lo dice para bien o para mal, pero es una ideología. La experiencia que tengo con Venezuela es que te coartan las libertades. No hay libertad de prensa y tampoco hay estado de derecho. Allá no existe la democracia. Si me dices que este Gobierno tiene cinco años. Pero (el chavismo) ya tiene más de veinte años montados en el poder, evidentemente no funciona. A mí no me gusta hablar de política, me incomoda, (muchos piensan) que uno le desea el mal al otro y nada que ver”.