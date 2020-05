Ciclo de cine italiano: una alternativa gratuita de entretenimiento

El Ente Cultural de Tucumán ofrece alternativas de entretenimiento para todas las familias durante la cuarentena. En esta oportunidad, nos ofrece el ciclo de cine italiano Adessocinema! una película italiana en tu casa. Esta es una iniciativa desarrollada por el Instituto Italiano de Cultura de Córdoba y se desarrollará hasta el 16 de junio de 2020. A través de esta propuesta, ofrecen la posibilidad de ver cuatro películas italianas recientemente subtituladas al español, de forma gratuita.

Todos los interesados en esta iniciativa, deberán ingresar a la página del Ente Cultural: enteculturaltucuman.gob.ar/adessocinema/. Luego de eso, deberán hacer click en la película que quieran disfrutar desde la comodidad de sus casas. Además, deberán completar un formulario con una serie de datos personales y especificar el metraje que más les interese. Después de realizar todos estos pasos, se les enviará tanto el enlace de las películas elegidas como la contraseña para acceder.

Películas disponibles en este ciclo de cine

Según se informó en los medios oficiales del Ente Cultural de Tucumán, el ciclo contará con 4 películas:

Tutto quello che vuoi / Año: 2017 / Director: Francesco Bruni:

Alessandro, un joven de 22 años, acepta un trabajo como acompañante de Giorgio, un anciano, alegre y divertido poeta de 85 años: los dos pertenecen a mundos profundamente distintos, pero precisamente su heterogeneidad y distancia inicial le permitirán a Giorgio morir serenamente y a Alessandro comenzar a encontrar su propio equilibrio que lo acercará a su padre y lo sacará de la jaula emocional en la que estaba encerrado.

I nostri Ragazzi / Año: 2014 / Director: Ivano De Matteo

Dos hermanos, opuestos en carácter como en sus elecciones de estilo de vida, uno de ellos un importante abogado, el otro un pediatra comprometido y sus respectivas esposas perpetuamente hostiles entre sí, se encuentran durante años, una vez al mes, en un restaurante en lujo, para respetar una tradición. No hablan de nada: anchoas con queso ricotta y caponatina vegetal, la última película francesa estrenada en el cine, el aroma afrutado de un vino blanco, el político corrupto de turno. Hasta que una noche, las cámaras de seguridad graban una pelea de sus hijos y el equilibrio de las dos familias se hace añicos. ¿Cómo enfrentarán dos hombres, dos familias tan diferentes, un evento trágico que los involucra tan de cerca?

Fai bei sogni / Año: 2016 / Director: Marco Bellocchio

Turín, 1960: Massimo, de 9 años, es un estudiante de primaria y un ávido fanático del Torino (al que sigue con su padre en el ayuntamiento, cerca de su edificio de departamentos). Tiene la costumbre de invocar la ayuda de Belfagor (al que sigue en la televisión) cuando algo sale mal. Una noche, su madre, después de despedirse de él diciendo “ten buenos sueños”, muere en circunstancias misteriosas. La llegada de la policía alerta al niño, que no recibe ninguna explicación de su padre. Massimo no cree que su madre esté muerta, llegando a contradecir al sacerdote y gritando su nombre durante la ceremonia del funeral.

Ricchi di fantasia / Año: 2018 / Director: Franco Micciché

El carpintero Sergio y la ex cantante Sabrina son una pareja de amantes muy enamorados, pero incapaces de dejar a sus respectivas parejas debido a las dificultades económicas en las que se encuentran viviendo. Todo parece cambiar cuando los colegas de Sergio se vengan de sus bromas, haciéndole creer que ganó 3 millones de euros en la lotería. Convencido de que se ha hecho rico, Sergio decide abandonar su antigua vida, trayendo consigo no solo a Sabrina, sino también a sus familiares. Cuando Sergio y Sabrina descubren que no hay ninguna ganancia de la lotería, deciden no revelarlo a nadie y arrastran a sus familias en un viaje desde los suburbios romanos a Puglia. Pero la verdad siempre sale a la luz y las tensiones entre personajes tan diferentes están destinadas a explotar.