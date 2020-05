Bejamín Vicuña entrena para un triatlón en plena cuarentena

El ejercicio físico es muy importante para mantener la salud. Teniendo eso en cuenta, Benjamín Vicuña anunció en su cuenta de Instagram que él está: “Entrenando para un triatlón. Gracias @olmobikes por ayudarme a transformar mi garaje”. Con la cuarentena el actor se unió mucho más que antes a sus seguidores, ya que en esa red social sube constantemente imágenes y videos de su vida y variados recuerdos. Olmo Bikes es una empresa argentina que hace bicicletas especializadas y equipos de fitness.

Vicuña también usa las redes sociales con un objetivo benéfico. Por esa vía comunica dónde se pueden realizar acciones solidarias para organizaciones que lo necesiten. Esta propuesta se mantiene activa durante la pandemia. Además, vuelca en Instagram opiniones sobre la situación social. “Hoy en Argentina, el 51% de los niños está por debajo de la línea de pobreza. En las villas de la Ciudad de Buenos Aires, el 43% de los habitantes son menores de 17 años. Fundación Pilares trabaja desde 2008 acompañando a sus habitantes”, escribió hace pocos días.

Antes había subido un video de UNICEF Chile sobre la cuarentena. En ese post destacó: “Actualmente, es un desafío para las familias tener espacios de juego e imaginación con sus hijas e hijos. UNICEF creó el proyecto ‘En casa: historias para ver y escuchar’, que permitirá que grandes y chicos disfruten de cuentos chilenos dramatizados por destacadas compañías nacionales. Se trasmitirán por radio ADN dos veces al día. Estarán disponibles en cápsulas de audio y audiovisuales, las que cuentan con lenguaje de señas para facilitar su acceso a todos los niños y niñas”.

“Es algo difícil para todos”

“Hoy el mundo entero está luchando contra un virus del que sabemos poco, pero nos dicen que la principal arma para frenarlo es QUEDARNOS EN CASA. Sinceramente es algo difícil para todos, pero no se compara a la impotencia de no poder salvar a los que amás, a perder a un ser querido”, reflexionó en un mensaje lanzado para generar conciencia. Su llamado a preservarse y cumplir con las disposiciones sanitarias estaba vinculado a un hecho trágico de su vida: el 8 de septiembre de 2012 falleció su hija Blanca, fruto de su relación con Pampita Ardohain.

El actor chileno recordó que la niña de sólo ocho años “murió tras batallar contra una bacteria desconocida”. “Nadie me preguntó nada, nadie pudo hacer nada. Mi peor enemigo no tenía identidad. No se pudo prever ni acusar a nadie. ‘Está en el aire, es el destino, la vida’. Todos daríamos nuestra vida por un hijo. Obviamente pasaría mi vida entera en cuarentena si eso hubiese cambiado algo hace casi 8 años. Hazlo por ellos. Hazlo por ti. Hazlo por tus viejos, hoy vulnerables. Cuidarlos y cuidarnos es un acto de amor. #QuedateEnCasa”, señaló.