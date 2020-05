Carmen Barbieri habló sobre Fede Bal y Barbie Vélez: “Algunas personas dicen que los cáncer tiene nombre”

Carmen Barbieri estuvo en el programa de radio Agarrate Catalina en la tarde del día sábado. La mamá de Fede Bal (locutor y bailarín) le contó a Catalina Dlugi cómo maneja sus estados de ánimos: “Antes yo era mucho de enojarme. Perdí a mi mamá, a muchos amigos y a Santiago Bal (su marido). Incluso ahora estoy sacando cosas de el del placard. A todo esto se le sumó el golpe más duro que tú en mi vida que fue que mi hijo me diga ‘mamá tengo cáncer'”.

Y agregó: “En ese momento sentí que se me caía el cielo encima. Entonces en ese momento decidí ser una mujer fuerte y tener mucha fe. Siempre fui muy generosa, quizás lo fui de sobra. Si algo está mal es el exceso. Yo no tengo un término medio es o blanco o negro. Entonces en este momento estoy tratando de que haya grises. Meditó mucho y estoy volviendo a la religión. No es que la haya abandonado, yo soy muy creyente, pero pasé por tantas cosas que la deje de lado. Antes, cuando era más jovencita, le daba más importancia”.

Barbieri explicó: “Escuchar que de la boca de mi hijo salen las palabras ‘si me muero voy a morir tranquilo’ me destroza el corazón. Fede me dice ‘tuve una buena infancia, vivir una casa donde nunca me levantaron la palabra’. Mi hijo me dice siempre: ‘mamá tuve la mejor infancia de la vida. Lo único malo por lo que tuve que pasar fue el cáncer que vivió mi papá.’Fede me habla de la muerte como del cáncer: de una forma naturalmente. Y yo estoy aprendiendo a tomar los golpes que me da la vida de esa manera”.

“Mi hijo si está dando un buen mensaje”

A continuación Carmen opinó sobre el mensaje que quiere dar su hijo sobre hacerse estudios de salud regularmente. “Yo creo que mi hijo si está dando un buen mensaje. Porque hay gente que tiene esta enfermedad que vive con mucho miedo. Fede por ser hijo y nieto de dos varones que tuvieron cáncer de colon tuvo que haberse hecho estudios más seguidos. Ese tipo de cáncer es hereditario. Hay que hacerse estudios porque mientras todos los estudios se pueden descubrir cosas y tratar con tiempo”, declaró.

La actriz habló y elogió a Sofía Aldrey, la actual pareja de Fede Bal. “Mi hijo le dijo a su novia ‘hacé tu vida, porque no está bueno estar de novia con un muchacho que tiene cáncer’. Yo no sé si hago mal en contarlo, pero Sofía cerró la puerta de su casa y se fue a vivir con Federico en su hogar. Ella le dijo ‘No. Esta batalla la vamos a pelear y le vamos a ganar juntos, te amo'”, comentó. Para cerrar habló sobre Barbie Vélez “Algunas personas dicen que los cáncer tiene nombre. Fede tuvo mucho miedo por su carrera, su vida, por todo. Las denuncias fueron fuertísimas. Pero yo no voy a culpar a nadie”.