Centurión habló de su futuro y recordó a su novia

En plena cuarentena Ricardo Centurión sufrió la pérdida de su novia, Melanie Pisani. Esto le afectó al jugador y en la tarde de este viernes declaró que pensó en “terminar” con su vida. A su vez, el futbolista habló de su futuro en el deporte. Ricky afirmó que todavía tiene contrato con Vélez, pero aseguró que puede cambiar de equipo si lo llama Riquelme para ir a Boca.

NA informó que Centurión declaró: “Los golpes míos fueron muy rápidos (también había perdido a su abuela poco antes de la muerte de su pareja) y si no me levantaba a los dos días creo que yo terminaba con mi vida”. “No fue así, no era el momento para mí”, expresó el futbolista de Vélez y contó que tenía que continuar para ser un orgullo para su abuela y su novia, que sufrió un paro cardíaco mientras manejaba en Lanús.

“Es algo inexplicable, estoy viviendo un sueño. Sé que la realidad es esta, me tengo que levantar y seguir. Cuando despedí a mi novia, al otro día ya está. Pero verla a mi vieja, a mi hermana era poner un freno, mirarnos a la cara, estar unidos o se iba todo al carajo”, agregó Centurión. Todo ese vaivén emocional provocó que no tuviera ganas de conectarse a los entrenamientos virtuales de su equipo, Vélez, porque lo que tenía ganas era darle un “abrazo” a sus compañeros.

Sobre su futuro, Centurión, que tiene contrato hasta el 30 de junio con Vélez -cuya dirigencia quiere que siga-, no pudo ser certero. Afirmó que se debe una charla con Víctor Blanco, presidente de Racing, dueño de su pase. Además de esas dos posibilidades, siempre en el aire está la chance de un retorno a Boca. Aseguró que ahí fue”feliz” y por eso le tira “un poco más”. “Es difícil elegir. Necesito primero entrenar para pasar esto”.

“En Boca fui muy feliz, pero afuera de la cancha estaba lleno de problema. Estaría muy bien en todos lados, pero siempre me tira un poco más”., afirmó. Por último, habló sobre la relación que tiene con el vicepresidente del “Xeneize”, Juan Román Riquelme. “Me he juntado una vez, me invitó a la casa, comí un asado, jugamos al baby. Me mira las historias de WhatsApp. Una vez subí una con él que tengo de chico y la miró”, cerró Centurión.