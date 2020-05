Charly García tuvo que ser internado de urgencia

Charly García fue internado de urgencia. En medio de la pandemia por Covid-19 se difundió la noticia de que al músico lo llevaron de urgencia a una clínica de Buenos Aires. Lo que se sabe es que tenía mucha fiebre y dolores musculares. De momento le hicieron un test de coronavirus el cuál dio negativo. “Charly García entró a la guardia de clínicas con algunos síntomas como fiebre y dolores pélvicos. Se hizo un tratamiento para bajar la fiebre y aliviar los dolores”, informó en la tarde de hoy Guillermo Lobo en TN.

Además el periodista de Todo Noticias detalló el estado de García: “Está de buen ánimo. En principio, se descartó Covid-19. Se le hizo un hisopado en virtud de sus síntomas y no dio positivo de coronaviurs. Investigan otras posibles patologías, como una posible infección urinaria o algo que motive una fiebre de 38 grados y algunos dolores que tiene. Esto no implica que no le hagan un nuevo hisopado. También se le hizo una serie de análisis clínicos. Los resultados van a estar a partir de las 18 horas”.

Los comentarios en respecto a la noticia en las redes sociales no tardaron en llegar. En Twitter @CamiloHuidobroP escribió: “Charly García hospitalizado de urgencia. A esperar más información. El padre del rock latino, a quien tuve la oportunidad de verlo en vivo en sus mejores tiempos”. “Está internado Charly García. Mi mundo se está cayendo”, exclamó @gramaticcaa. @eRRementalRock comentó: “Acaban de internar a Charly García. Recen para que todo salga bien”.

Antecedentes de problemas con la salud

Cuatro meses atrás se produjo la última internación del fundador de Sui Géneris y Serú Girán. Lo que ocurrió en ese momento fue que el compositor se cayó en su casa y tuvo como consecuencia un traumatismo de cadera. García iba a regresar al festival Cosquín Rock, algo que era muy esperado por sus seguidores, pero debido a ese accidente tuvo que cancelar todos sus espectáculos. Esta no es la primera vez que Charly García tiene un problema de salud, ya que los inconvenientes saludables es algo que ocurrió varias veces al cantante.

El 9 de junio de 2012 mientras cantaba se desvaneció sobre el piano. Tras la suspensión del concierto, el músico fue trasladado al Instituto Modelo de Cardiología, y allí se recuperó. El 15 de noviembre de 2013,en un show que daba en Bogotá, fue hospitalizado por un cuadro de presión arterial. Si bien fue dado de alta rápidamente, finalmente no siguió con su recital. En el año 2014 fue ingresado en el Sanatorio Fleni por un cuadro de fiebre alta. El 21 de diciembre de 2016, Charly volvió a ser hospitalizado por la complicación de una enfermedad viral que le provocó un cuadro de fiebre y deshidratación.