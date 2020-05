Cinthia Fernández se cansó y escrachó a Matías Defederico: “Aclara eso, no te hagas”

Cinthia Fernández, luego de criticar a Martín Baclini en Los Angeles de la mañana, publicó un video donde arremetió contra su otro exnovio Matías Defederico. En ese posteo se la ve a la bailarina en su automovil y dice: “Para explicar claro, él señor (por Defederico) se ofendió porque yo le dije sucio en la tele. Yo hablé de higiene. Como por ejemplo la de mi auto en el momento en que tengo que llevar a mis hijas a la casa. Lo mismo que te dije en privado, dije en la tele. ¿Qué te haces el ofendido ahora?”.

Además continuó: “¡Estuvimos 7 años juntos! Es obvio que me van a preguntar cómo hacemos como padres en la cuarentena. ¿Todo se ofende? ¿Por eso hacés la vendetta diciendo que yo me moría por volver con vos?. Me llamaste llorando y me dijiste: ‘¿puedo ir a ver a las nenas? No tengo dónde quedarme ya que me detonaron la casa por humedad y está llena de polvo. Tengo ganas de llorar’. Y yo te dije ‘no hay drama. Vení acá que hay una casilla aparte en la casa y te podés quedar ahí’. Ni muerta vuelvo con vos, ¿Te quedó claro?”.

Lo que ocurrió fue que antes la expanelista de Los ángeles de la mañana contó en LAM que tomó la decisión de “las nenas no se van a mover de mi casa hasta que todo esto pase y tenemos para largo”. En ese momento Cinthia declaró: “Él no está trabajando y la verdad es que no sé la higiene que tiene en la casa, no sé si entra alguien o no. Aunque vive en un barrio y con eso él es re miedoso y creo que es súper estricto, pero no sé… Yo paso lavandina todos los días en mi casa. Es una cuestión de comodidad y Matías viene día por medio”. Esas palabras le cayeron mal a su exnovio.

“Yo no vuelvo ni en pedo con mi ex”

La exparticipante de Bailando por un sueño agregó: “Le dije ‘vení las veces que vos quieras, de hecho yo necesito ayuda así que trata de venir más’. Porque no venía y ahora día por medio viene. Matías nunca se queda a dormir, solo pasaría eso si se le revienta o le prende fuego la casa. Igual mi casa tiene una habitación afuera, tiene baño, ducha, tiene todo para estar cómodo. Yo no vuelvo ni en pedo con mi ex. Antes salgo corriendo y le digo que me tosa en esta época. “

En su cuenta de Twitter la bailarina publicó una foto captura donde se ve el chat que dice: “Aclará eso porque jamás te ofrecí quedarte en mi casa, no te hagas!!!”. Además acompaño ese tuit con la siguientes palabras: “Escúchame pelotudo a pedal! ¿Justo te olvidaste o quisiste hacerme quedar mal a mi? Te haces el vivo … mira qué casualidad como se olvido de aclarar . Dios mío las bolas al Plato este pibe!”. También publicó un audio donde se lo escucha a Matías diciendo: “Tal vez me olvidé de decir lo de la humedad, no lo dije de malo. Perdoná”.