Continúan con la fumigación de dengue en Los Pocitos

Debido al brote de dengue que experimenta Tucumán es necesario llevar un reporte diario de esta enfermedad, tanto como del coronavirus. De hecho, en esta provincia, la cantidad de casos por COVID-19 son ínfimos en comparación a los casi 6000 infectados por el mosquito aedes aegypti. Este mosquito también tiene el potencial de transmitir zyka y chikungunya.

Cada municipio está realizando los pertinentes trabajos de fumigación. Entre ellos, Tafí Viejo, quienes comunican que realizaron tareas en viviendas particulares y espacios públicos del Barrio Diagonal Norte de la localidad de Los Pocitos. De esta manera, cumplen con una nueva etapa para erradicar el vector principal que produce estas patologías.

Sin embargo, la fumigación no basta. Aunque se combaten las larvas del mosquito e interrumpen su ciclo de reproducción, la permetrina (el insecticida usado por excelencia) no los erradica del todo. Esto se debe a que el químico afecta únicamente a los mosquitos adultos, y solo si son encontrados en el momento de la aspersión. Por esta razón, las posibilidades de eliminar el dengue únicamente con la fumigación no son altas.

Para acabar definitivamente con el dengue todos debemos: eliminar los recipientes en desuso que puedan acumular agua (como latas, botellas, neumáticos) en el fondo o dentro de la casa. También se debe limpiar piletas, bebederos de agua de animales, desagües de aire acondicionado, canaletas, y tapar los tanques y recipientes que se usan para recolectar agua.

La intendencia de Tafí Viejo pone a disposición números fijos y de celulares para comunicarse en caso de requerir fumigación. Debe llamar al 3814809058 o al 4927090, allí podrán solicitar y programar el servicio gratuito de desinfección. Ya sea para su hogar o para denunciar posibles focos de infección.