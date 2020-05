Fede Bal habló sobre su cáncer: “quise dar un buen mensaje”

Fede Bal estuvo en una entrevista con Agustina Casanova, quien conduce el ciclo Modo Live de Telefe Noticias. Al inicio de la nota Agustina le dijo: “Me encantó algo que hiciste el 31 de marzo que fue justamente el día de la lucha contra el cáncer de colon. ¿Plantaste un árbol de palta?”. Fede explicó los motivos: “Sí. Cosas cómo plantar un árbol, tener un hijo, parece como una lista de cosas que uno escribe y tiene que hacer antes de morir. Yo me estaba metiendo en este mundo de la huerta, y me parece que tiene que ver con echar raíces y dejar un mensaje”.

Además agregó: “El hecho de plantar un árbol, que crezca y al pasar los años vos no estés, lo comparo un poco con lo que me está pasando. Esta enfermedad es hereditaria, la tuvo mi abuelo, mi papá y la tengo yo. Es muy extremo sentir que tus antepasados la tuvieron y es una mochila que tenés que sacarte para combatirlo. Entonces lo que me pasó con eso es que quise dar un buen mensaje. Hice un posteó y sentí que árbol lo representa un poco a mi viejo, a mi abuelo y a toda la gente que lucha de verdad con esta enfermedad que es una mierda”.

A continuación Fede habló de la medicina: “Por suerte hoy la medicina hizo mucho y hay mucha evolución. Desde aquel cáncer que le agarró mi abuelo hasta el día de hoy en mi momento con mi salud cambio mucho. Los médicos han llegado a ser grandes descubrimientos Como por ejemplo la radioterapia, Qué hace mucho para que estas enfermedades se apaguen”. Y volvió a mencionar al árbol que plantó: “Plantar ese árbol me abrió un poco los ojos y tiene que ver con el cariño que siempre me dio la gente”.

“Es muy importante cuidar la salud”

Bal opinó sobre cómo quiere influir desde su lugar de famoso: “Desde mi lugar de famoso quise dar el mensaje de qué es muy importante cuidarse la salud. Y creo que un estudio a tiempo te puedes llegar a salvar la vida. Cuando lo dije no tenía muy en claro el motivo, pero después me empezaron a mandar un montón de mensajes de gente anónima diciéndome que tenía razón. Que yo les hice dar cuenta que se tienen que hacer estudios. Hay gente que no se cuida la salud como debería. Desde no cuidarse con preservativo hasta no sacarse sangre”.

Para cerrar el bailarín comentó: “El ejemplo está conmigo, qué hace dos meses me veías en el teatro, o en mar del plata bailando, y de golpe la vida me cacheteó. Yo un mensaje para dejarles: la salud es lo más importante. Sin eso no hay trabajo, no hay playa, no hay novia, no hay nada. Yo antes creía que con un estudio de sangre al año estaba bien. Y la verdad es que no, hay que hacerse estudios por los antecedentes de tus antepasados. Estamos en una generación que no se cuida la salud y me parece que eso es un error muy grave”.