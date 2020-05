Jimena Barón mostró lo que hace Osvaldo para sumar puntos con ella

Jimena Barón volvió hace unos días a convivir con su exnovio Daniel Osvaldo. En su cuenta de Instagram ella viene subiendo historias de manera constante donde muestra cómo es esa convivencia. Hace dos horas, luego de almorzar, la intérprete posteó un video donde se lo ve al futbolista lavando los platos. Jimena escribió: “Yo con la sopa. Roberto (así lo llama al delantero) lava los platos (muy obvio con su táctica para sumar puntos)”. De momento la artista no dijo que va a volver a tener una relación con el deportista, pero si publica ciertas indirectas.

A través de un texto Barón comentó lo cansada que está de que la gente opine y hable de ella. “Hasta que en Instagram se me exija tenerla atada seguiré compartiendo mi vida con todo lo que eso significa. Seguirán opinando y hablando y también está bien. La única diferencia entre todo eso y yo, es que la única que vive mi vida soy yo misma. La única realidad es que un día me voy a cagar muriendo y la única decisión tomada es vivir como se me cante el ojete intentando no joder a nadie”, dijo la modelo.

Hace algunas horas también publicó que encontró algo que la sorprendió. “Estoy en el cuarto de Roberto y miren lo que descubrí”, anunció. Cuando entró a un dormitorio con la luz apagada enfocó un jacuzzi con su canción “La Tonta” sonando de fondo. Luego se metió con ropa (sin agua corriendo por la bañera) a la vez que se escucha la frase “Y vuelvo a ser, la tonta que se amolda a tu rutina”. El videoclip de “La tonta” (su primera canción taquillera) se lo dedicó a Osvaldo tras la ruptura y en una parte fue grabado en un jacuzzi.

“Todo lo que haga bien”

En cuanto a las imágenes que sube a su red social, en la última foto que posteó Jimena escribió: “mi hijo, su luz, su abrazo radiante, el perro, los mates, las mañanas de risas y todo lo que haga bien”. En días anteriores anuncio su regreso al hogar del papá de Momo (su hijo). “Fui a buscar a Momo, me dijo que no quería volver al departamento, que quería estar con el hermano el perro y el papá y con vos también, quedate. Padre adhiere, quedate. ¿Se terminará el mundo? Me quedo. Recuerdo como se siente tener al perro y a mi hijo, el fin de la paz y el silencio, el quilombo que más extrañaba”, contó.

Para cerrar agregó al relato: “Cumplo 33 años, se festeja, e inesperadamente es un cumpleaños de los mas lindos, muy inesperadamente. Momo nos regala un show de trap, se abre champán, pregunta si los sueños se cumplen. Daniel intenta justificar la torta ya comida (que hice yo hace 2 días) la vela y la bengala usada. Momo insiste en encender una bengala usada. Comienza eufórico a cantar el feliz cumpleaños en inglés, el padre en un acto patriótico se indigna. Gracias por los mensajes y los lindos deseos, me siento muy feliz y afortunada”.