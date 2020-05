Mica Viciconte se mostró más sensible que nunca: “Gracias por acompañarme”

View this post on Instagram

Hace 6 años empezaba mi participación en combate y junto con eso muchas oportunidades de crecimiento hasta ser lo que soy hoy… De este programa que fue el primero, me llevo muchos recuerdos, amigos y mi más grande regalo que es tenerlos a ustedes. En esos 4 años que estuve se dieron cosas como presenciar programas, viajar por las provincias, ir a Perú, ganar varios campeonatos, ir al Bailando, etc etc Muchos de esos momentos no podrían haber sido posibles si ustedes no hubiesen estado atrás apoyándome y dando todo para votarme, salvarme de teléfonos o hacerme capitana del equipo (nos fuimos con el récord de votos 😉). Yo ponía la parte física pero sin esa ayuda extra y su confianza era más complicado… Estar en combate me dio la oportunidad de defender y dar todo por mí equipo verde. Conocer a personas que con el tiempo se hicieron amigos y a los que agradezco haber dado todo por defender esos colores conmigo también hizo que todo fuera más fácil 💚 En fin, fueron 4 años de grandes momentos, de conocer buenas personas, de conocerlos a ustedes y de conseguir grandes logros. Gracias haber sido parte de esto y por acompañarme. Y para recordarles algo de eso… De parte de los que fuimos parte de COM – BA – TE les dejamos este video 💚❤️ Gracias a todos los que participaron y dejar esa huella 👣 que hoy recordamos todos .