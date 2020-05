Natalie Weber arremetió contra la China Suárez: “Por las dudas no la invito a mi casa”

Natalie Weber volvió a arremeter contra la China Suárez. En una entrevista que le hizo Celeste Muriega, en el programa El After de la Previa, Natalie se refirió a los mensajes que se filtraron. Cuando una persona que la comparo con la China. Weber explicó: “Viste que pasa que fans de otras figuras te escriben para bardear. Bueno, a mí una me puso ‘no le llegás ni a los talones a la China’. Le contesté y le dije que era verdad porque no estoy con hombres ajenos y no rompo familias. Pero le contesté a esa fan”.

Además agregó: “Fue un mensaje privado y esta fan se lo mandó a Rodrigo Lussich. Cuando se viralizó, no quise excusarme ni ser cagona y reconocí que fui yo, ¿qué iba a hacer?”. “La China me bloqueó antes de eso. Porque una vez en Incorrectas yo dije que Vicuña le fue infiel y que estaba bueno para que coma de su propio veneno”, contó Weber. Y aclaró: “Igual nadie roba a nadie, obvio que la culpa es del hombre que pone en riesgo una familia por estar con María Eugenia, estoy hablando de Vicuña”.

Para cerrar expresó: “Por las dudas no la invito a mi casa, imaginate que le guiña un ojo a Mauro Zárate. Para mi él se prende como ternero guacho”. Hace 4 días Ángel De Brito habló de ciertas actitudes de la China Suárez. En el programa radial El Espectador contó: “Vamos a recordar cosas: Eugenia (Tobal) se separaba de Cabré, que estaba casada y perdió un bebé. Al tiempo Cabré empezó a salir con su compañera de trabajo que, casualmente, era la China. A ella (por la China) no le importó lo que le pasaba a su compañera”.

“Tengo inquietudes cómo toda madre”

De momento Eugenia Suárez no declaró nada en contra de Natalie en las redes sociales. En su cuenta de Instagram, la actriz subió como última foto una en la que está junto a una de sus hijas y escribió: “Feliz sábado para todxs!”. También hace dos días habló de su embarazo a través de otra imagen: “A pesar de ser mi tercer bebé, tengo inquietudes cómo toda madre. Este post es un especial agradecimiento a @cegyr_ok y @babygenok por acompañarme siempre desde el comienzo, en cada embarazo despejando dudas”.

Para cerrar, explicó algunos detalles los cuáles tienen que ver con el test prenatal. “Volví a hacerme el test prenatal no invasivo. Pueden hacérselo a partir de la semana 10 y realmente vale la pena. Es una extracción de sangre que luego envían a España y en aprox. 7 días tienen los resultados”, comentó. También se mostró activa en Twitter donde discutió con Ángel De Brito y la expanelista de Los Ángeles de la Mañana (televisado por ElTrece) Cinthia Fernández.