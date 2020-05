Pampita solidaria: sortea un vestido que lució en los Martín Fierro

View this post on Instagram

GANÁ UN VESTIDO DE JORGE REY Y COLABORÁ CON FUNDACIÓN GARRAHAN 👗 El diseñador Jorge Rey donó a Fundación Garrahan el vestido que lucí en la última edición de los Martín Fierro de la Moda, para llevar a cabo un concurso entre la comunidad y lo recaudado destinarlo a Casa Garrahan. Te invito a que te sumes realizando una donación a través de la web donaciones.fundaciongarrahan.org/concurso y elijas entre las diferentes opciones de participación: $300 (1 oportunidad), de $500 (2 oportunidades) y de $1000 (5 oportunidades). ¡El viernes 5 de junio se comunicará a la persona ganadora del diseño! El vestido puede ser tuyo y Jorge Rey le hace los arreglos necesarios para que te quede perfecto!!! @fundgarrahan