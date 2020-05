Yanina Latorre confesó que enmudeció a una panelista con una carta a documento

Yanina Latorre no tiene problemas en denunciar a la gente que la critique constantemente. En días anteriores le mandó una intimación a Beto Casella y todo su equipo del programa BenditaTv. En el programa Los Ángeles de la mañana, conducido por Ángel De Brito, la esposa de Diego Latorre cofesó que le mandó una carta a documento a una panelista que la estaba atacando. “Había una panelista que me estaba atacando, hasta que la enmudecí con carta documento. Antes me pedía trabajo, de rodillas. Quería venir para acá”, dijo Yanina.

Ante las preguntas de a quién se refería, Latorre se dirigió a su compañera Andrea Taboada: “No voy a decir el nombre porque es levantar un muerto, después te lo digo Andrea. Pero en el canal no la quisieron”. “No me vendan al aire. Después esta mina pega hoy cuatro portales. Ella me decía que no tenía un mango, que su marido se había quedado sin trabajo. Yo la ayudé. Hablé con la producción, hablé con Ángel, con todo el mundo. Ahora, increíblemente, esa panelista me cancherea. ¿Pero quién sos, mamucha?”, refutó.

Latorre recordó una anécdota que vivió junto a esa panelista: “Voy a contar otra cosa de esa panelista, pero en potencial. Yo trabajé junto a ella. Un día, ella en el corte criticó a alguien. Habló muy mal de la esposa del dueño del canal y pasó a mejor vida. En ese momento, no se sacó el micrófono y la escucharon en toda la producción y demás. Yo también ahí intercedí por ella y la ayudé. A ese programa volvió, pero a otro que estaba empezando la limpiaron”.

“No sé por qué soy tan solidaria”

Para cerrar dijo: “Yo la ayudé mucho. Me metí en muchos quilombos para que zafe. No sé por qué soy tan solidaria, si después aparece en otro programa y se mete conmigo. Hay gente que cuando la quiero, soy solidaria. Cuando te odio soy capaz de matarte”. En el canal de YouTube de ElTrece subieron el extracto de ese relato de Yanina. Los comentarios apuntaron contra una panelista de BenditaTv. El usuario Eli f escribió: “Es Carla Czudnowsky“. Otros comentarios aseveraban que efectivamente era Carla.

En días anteriores Yanina Latorre reveló que mandó su primera carta a documento, ya que intimó al programa de Canal Nueve. En su momento De Brito subió historias en su cuenta de Instagram donde estaba Yanina y dijo: “Estoy mandando mi primera carta documento. ¡El nivel de hartazgo que tenés que tener para hacer eso!. Acá está la carta. Se terminó, quiero que actúe la justicia”. En ese escrito Latorre aseguró sufir “sistemático y continuo hostigamiento y maltrato perpetrado en grupo y organizadamente mediante la utilización maliciosa del humor”.