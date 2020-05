¡A Juana Viale la mandaron al frente! “¿Te estoy delatando?”

Juana Viale y Mariana Genesio Peña se volvieron muy cercanas gracias a amigos en común que tienen. En el programa que conduce Juana, Almorzando con Mirtha Legrand, Mariana contó una anecdota de la nieta de Mirta Legrand. “Fui a su casa y cocinó para un montón de gente. Preparó un montón de cosas espectaculares y vos sos vegana, pero hiciste un asado increíble. ¿Te estoy delatando?”, relató la actriz. La defensa de la conductora fue automática y aclaró entre risas: “Yo comí mucha carne durante toda mi vida y el que me enseñó a hacer asados fue mi papá”.

Además agregó: “Cuando yo me fui a vivir a Chile, con 24 años, lo llamaba a mi papá y le dije que me tenía que enseñar a hacer un asado. Allá la tira de asado no se llama tira de asado, tenía que decirle al carnicero cómo era el corte. Y ahí aprendí un montón”. Sobre su actual aliementación la hija de Ignacio Viale Del Carril se sinceró y dijo: “Ahora no pruebo carne, pero no tengo problema en manipularla porque mis hijos comen”. También comentó qué no tiene problema en que sus hijos o sus seres queridos coman carne.

Viale opinó respecto al maltrato de los animales: “No me gusta el maltrato animal ni nada de eso. Entonces yo a mis amigos que comen carne les pongo videos de mataderos, de traslados de animales”, aseguró. Mientras que Mariana, entre risas, decia que “eso es lo malo, vos estás a punto de dar el mordisco y ella te pone el video”. “Nunca comí mucha carne, pero siempre me dio mucha pena el animal. Yo no enarbolo una bandera y si vos hacés otra cosa te condeno. Me parece que hay procesos y que hay gente que necesita carne”.

Apoyo a los diseñadores nacionales

Además de hablar del veganismo, Juana también apoyó a los diseñadores nacionales. Cuando arrancó el programa, la nieta de Mirtha exclamó: “Qué belleza, hola, buen mediodía para todos. Yo me siento pero así como una princesita de baile en el Colón. Estoy fascinada, esto me lo hizo María Pryor, es una belleza total. Es un corset de brocato y falda de tul celeste estilo moulin rouge, es divino. Quiero agradecer a María Pryor que me hizo esta belleza”.

A continuación habló sobre la dificultad del momento económico del país: “En este programa apoyo a la moda argentina. Así como me vistió Javier Saiach, como me viste María Pryor, me van a vestir muchos otros diseñadores. En este momento tan duro que tenemos para todas las personas que trabajan en la industria de la moda, acá hay un lugar para ellos. Estoy muy agradecida con esto. Y quiero agradecer a Jean Pierre por las joyas, que son todas de brillantes y rubíes, haciendo juego con el cordón rojo de mi corset”.