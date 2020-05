Cinthia Fernández habló sobre el problema de salud de una de sus hijas: “Hay que hacerle estudios”

Cinthia Fernández se sinceró sobre sus hijas en la noche de ayer en el programa Podemos Hablar. Respecto al aislamiento le contó a Andy Kusnetzoff cómo pasa el tiempo: “Yo estoy 24 horas de las 7 días de la semana para mis hijas. Si bien es un momento muy difícil es que estamos viviendo, pero realmente consideró que valoramos un montón el tiempo que pasamos con nuestros hijos. Yo pienso ‘me estoy volviendo loca con las tareas y con todo lo que hay que hacer’, pero estoy todo el día con ella desde que me levanto, es hermoso”.

En ese momento Andy le preguntó por el problema de salud de crecimiento que tiene Francesca. Cinthia contestó: “No lo conté yo, lo contó mi expareja. No sé porque lo dramatizaron tanto porque yo no lo tomé así. Sé que hay que hacerle estudios y lo que pasa es que yo soy un poco especial. Para el estudio hay que pincharla un montón. Es un problema con las hormonas de crecimiento”. Además agregó: “Ese doctor, que es una eminencia, me dijo que estaba por debajo del percentil y hace poco la volví a controlar”.

La panelista continuó narrando: “Me dijeron que espere un poco. Soy yo la que no me animaba porque hay que pincharla muy seguido. Pero mi hija es sana, una bomba de bella. No lo tomé dramático porque no es una enfermedad terminal, es algo superficial”. Fernández expresó: “Tres médicos me dijeron que Francesca está por debajo del percentil, pero que esté tranquila porque no es un problema grave, que se va a resolver y que hay que esperar. Es un tema llevarla a un odontólogo, imaginate llevarla a un lugar donde la van a pinchar”.

“Pedirle un perdón a mi prima”

En el final del programa contó cuál es el abrazo que más extraña. Cinthia dijo: “yo no soy muy buena con esto, me pongo muy sentimental. Me gustaría abrazarla, mándale un beso y pedirle un perdón a mi prima. Yo no pude estar en su etapa más difícil y ella falleció muy joven a causa del cáncer. El problema de adultos nosotros perdimos nuestra relación y éramos muy unidas. Ella tuvo dos hijos con los cuales yo no tengo relaciones y me arrepiento de eso. creo que uno tiene que saber perdonar y pedir perdón a tiempo porque sino después ya es tarde”.

En el año 2017 la bailarina hizo una publicación en su cuenta de Instagram. “Te amo! Vola alto y cuida de todos. Lamento no haber estado cerca por peleas de las familias. Lamento mis errores solo quiero decirte que te amo y gracias a Dios pude hablarte este último tiempo. Ya no duele más es lo único bueno de todo esto. Gracias por cuidarme por reírnos juntas, por esa infancia hermosa, por bautizarnos con esos sombreros ridiculos, por contarme lo de Papa Noel. Es injusto que tan joven te hayas ido. Guardo en mi corazón tu sonrisa contagiosa y te digo hasta luego”, escribió.