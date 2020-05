Cinthia Fernández reveló detalles de su primera cita: “Terminé en el hospital”

Cinthia Fernández estuvo como invitada en el programa del conductor Andy Kusnetzoff Podemos Hablar. Cuando pasó a la sección “punto de encuentro” Andy le preguntó por su primera cita fallida. “Me invitó a comer en su país, donode él era conocido pero yo no lo conocía. Era un restaurante fino como nunca había estado en mi vida. Me siento y empiezo a gritar como un marrano, todo el restaurante mirando porque él era conocido. Lo que pasa es que sufro de gastritis crónica. Me ha pasado en varias oportunidades”, comentó Cinthia.

A continuación, la expanelista de Los Angeles de la mañana relató cómo fue la reacción de su primer novio: “Él me dice ‘pero ¿que te está pasando? Le digo de la gastritis, le pido que me lleve a un hospital y me empiezo a doblar. Pensaba que iba a salir en todos los diarios. El papelón de mi vida. Él me agarra a upa en medio del restaurante, tipo boda, y me lleva al hospital a los gritos”. Además agregó: “Terminé en el hospital, en mi primera cita, un despelote. Salimos en todos los medios”.

Respecto a si conoció al gran amor de su vida Fernández dijo: “Yo soy muy de telenovela, muy soñadora en ese sentido y en el amor también. Lo traslado en el amor en todo punto de vista, me parece que tus hijos son el único gran amor. Yo no sé si ya pasó mi gran amor, creo que sí. Para mí hay que vivir la vida, pero se que voy a decir al final de mi vida ‘este fue mi gran amor’. Yo hoy te puedo decir que sí creo que ya pasó. Pero estoy abierta a la posibilidad de que pueda llegar otra persona y me sorprenda”.

“Me usó”

Hasta ahora, los dos novios de más renombres con los que salió la periodista son el bailarín Martín Baclini y el futbolista Matías Defederico (con quien tuvo tres hijas: Bella, Charis y Francesca). Con respecto a Baclini, Fabián Cubero (otro de los invitados de PH) le preguntó: “¿Qué fue lo que más te decepcionó de tu última separación?”. Y Cinthia respondió: “Te puedo decir un montón de cosas. Pero lo que más me dolió es sentir que me usó. Pensé que me amaba y hoy creo que no”.

Para cerrar contó: “Siento que hice lo que sentía y para mí era difícil, porque venía de una separación con otra persona (Defederico). Entonces yo expuse a mis hijas a un tipo con el cuál ellas se encariñaron muchísimo. De hecho Martín era la única figura paterna que tenían ya que el papá de mis nenas vive yendo al exterior o no puede estar por su trabajo. No me arrepiento del amor que entregué, pero sí me lo cuestiono. Creo que el descenlace de mi relación con Baclini es lo que me hace pensar que me usó. Para mí quizás Martín estuvo enamorado, pero le valió más la cámara”.