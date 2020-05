En la UNT comenzará la Tecnicatura en Acompañamiento Terapéutico

La Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico se trata de una carrera nueva en la Universidad Nacional de Tucumán, a término, que dio inicio en 2019. El ciclo lectivo que comienza es para estudiantes de segundo año de la cohorte. La Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico, de la Facultad de Psicología de la UNT dará inicio a las clases el lunes 8 de junio, a través de la modalidad virtual. El acompañante terapéutico (AT), es un Agente Pedagógico y puede capacitarse en la provincia.

Como primer paso, los interesados deben realizar la Re-inscripción en la carrera a través de SIU GUARANÍ (ingresar desde la página de http://www.psicologia.unt.edu.ar) desde el lunes 1 de junio, a las 8:30 h, y hasta el 5 de junio, a las 23:59 h. Luego deben inscribirse en cada materia, informan desde la Universidad. Una vez realizada la inscripción en el SIU GUARANÍ, hay que ingresar al aula virtual en http://www.psicovirtual.unt.edu.ar. Una vez registrados pueden ingresar y buscar “MIS CURSOS”.

Podrán inscribirse en cada materia con un código de matriculación que se detalla a continuación: Teoría y Técnica y Ámbitos de Abordajes del AT: TEORIA Y TECNICA AT Intervenciones clínicas del AT: INTERVENCIONES CLINICASAT Neurobiología: NEUROBIOLOGIA AT (Dichos códigos de matriculación deben escribirse en mayúsculas y sin espacio). Las asignaturas que darán inicio el lunes 8 serán: Neurobiología (Profa. María José Jiménez Millán). Teoría y Técnica y Ámbitos de Abordajes del AT (Profa. Pamela Áraoz). Intervenciones clínicas del AT (Profa. Carina García Sir).

Sobre Acompañamiento Terapéutico

El acompañamiento terapéutico, en la actualidad y considerando los aspectos teóricos-prácticos, es un tratamiento especializado de abordaje multi e interdisciplinario que está contemplado en la Ley de Salud Mental en Argentina. Esto significa que el mismo, atendiendo a limitaciones psíquicas y/o físicas que pudiesen padecer tanto niños, adolescentes, adultos y tercera edad, puede ser solicitado (a nivel privado o estatal) en la medida que se justifique desde esta concepción.

El acompañante terapéutico (AT), es un Agente Pedagógico; es decir, un profesional que por medio de su presencia y escucha vivencial produce efectos de aprendizaje en el paciente y por lo tanto, cambios en la subjetividad del mismo. Es nodal en este sentido, centrar la atención en comprender para qué sirve un AT. Por esto, debemos decir que éste promoverá en el paciente distintas actividades, vivencias y experiencias, en interrelación con el contexto en el que se maneje.