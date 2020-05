Fabián Cubero relató una curiosa anécdota que tuvo en su barrio: “había un vecino que se quejaba”

Fabián Cubero se muestra muy enamorado de su actual pareja Mica Viciconte. En el programa de anoche de Podemos Hablar, conducido por Andy Kusnetzoff, Cubero habló sobre la posibilidad de agrandar la familia. “En un futuro hay ganas de agrandar la familia. Por ahora no, por un tema laboral, de proyectos y demás. Pero está hablando que nos gustaría”. Respecto al sexo del futuro hijo confesó cuál le gustaría que sea: “Tenemos un tema ahí con Mica. Porque yo después de tres nenas obviamente quiero el nene y ella quiere nena. Entonces, veremos”.

Lo que ocurre es que Fabián es padre de tres chicas: Indiana, Allegra y Sienna. Las cuáles tuvo con su exnovia Nicole Neumann. En PH también estuvo como invitada Cinthia Fernández y le hizo una consulta al exdeportista sobre Nicole: “Mirame a los ojos y no vale mentir. ¿Creés que tu exmujer sigue enamorada de vos?”. Cubero fue tajante: “No, claramente no. Ya está, ¿respondí?”, respondió entre risas. Además agregó: “Somos gente conocida y hay cosas que salen a la luz pero uno trata de preservarlas porque tenés hijas. No querés exponer situaciones”.

El exmediocampista también contó una anécdota sobre una pelea que tuvo con un vecino. “Voy a contar una de las últimas anécdotas. Uno siempre tiene algún tema con los vecinos. Me pasó ahora, en el edificio en el que vivo. No fue directamente a mí, porque soy un tipo tranquilo, que a veces deja pasar las cosas”, comenzó contando. Y continuó: “Me llaman de la guardia diciéndome que no podía dejar las zapatillas afuera de la puerta, porque había un vecino que se quejaba. Como estábamos Mica, las tres nenas y yo, habían muchas zapatillas afuera”.

“Me llamó el de seguridad”

Fabián explicó: “Lo que pasa es que cuando volvemos de hacer algo, desinfectamos las zapatillas, les ponemos alcohol y las dejamos ahí hasta que se sequen. Me llamó el de seguridad, le dije que estaba todo bien y le expliqué la situación”. Sin embargo, aseguró que la reacción de Mica Viciconte fue muy contraria a la de él. “Corté, automáticamente Mica apareció y me dijo: ‘¿Qué pasó?’. Le dije que no había pasado nada, y me dice: ‘No las entrés, no entrés nada'”.

A continuación Cubero relató lo que hizo su actual pareja cuando se enteró de la situación: “Se fue al teléfono, llamó al seguridad y preguntó quién fue el vecino que llamó. Antes de cortar, le dijo que iba a pasar por todos los departamentos revisando que no hubieran zapatillas afuera, y cortó. ‘¿Vos no hacés nada?’, me decía, ja, pero no pasó a mayores. Ese fue un tema que pasó con los vecinos. Hay que tener un poco de tolerancia, estamos en una época de pandemia”.