Jorge Rial apuntó contra los anticuarentena y encendió las redes

Jorge Rial, conductor de Intrusos, se quejó a través de su cuenta de Twitter de los manifestantes anticuarentena. El conductor de Intratables escribió: “¿A qué hora es la próxima marcha anticuarentena y contra la infectadura?”. Rial siempre se mostró a favor de cuidar la salud de los demás en estos tiempos de pandemia y en las últimas horas se indignó por la marcha que hicieron algunas personas quejándose de la medida que tomó el gobierno argentino de alargar el aislamiento.

Las respuestas de sus seguidores llegaron rápidamente. “¿No entendes que la gente necesita laburar? Si no lo hacen se van a morir de hambre ellos y sus familias. Cómo se nota que desde escribís no te hace falta nada. Ojalá nunca te pase. No escupas arriba puede volver. Que opinas de los empleados de Aerolíneas suspendidos? Eso no hablas, no te dejan”, escribió @NanoCantonati. Otro usuario le respondió: “Los anticuarentena son los personajes mas ridículos que he visto en años”.

A qué hora es la próxima marcha anticuarentena y contra la infectadura? https://t.co/tnugvWpb83 — JORGE RIAL (@rialjorge) May 31, 2020

Además de cuestionar esa marcha, Rial también apuntó contra los que son terraplanistas. Jorge comentó: “La tierra era redonda nomás. Sólo les queda lo de oponerse a las vacunas y que el Coronavirus no existe”, después de publicar un video de SpaceX donde se ve la forma de nuestro planeta. Hace tres días el conductor también estuvo en boca de todos al escribir: “Hasta Pagni habla de cómo el Macrismo se dedicaba a espiar a todo el mundo. Así funcionaron. Si Mauricio Macri mando a espiar a su cuñado. No se salvaba nadie. Al final, la Gestapo era Pro.”

Repudio de DAIA

A continuació, a traves de la red social del pajarito, la La Delegación de Asociaciones Israelitas en Argentina (DAIA) realizó un comunicado repudiando los dichos del periodista. “Rechazamos las expreciones de Jorge Rial, quien comparó el accionar de la Gestapo durante el nazismo con valoraciones acerca de la política nacional. Este tipo de declaraciones no hacen más que banalizar la Shoá. La Gestapo fue el grupo de Policía Secreta del Estado alemán creado por el nazismo, que llevó a la muerte a millones de personas durante el horror más grande del siglo XX”.

Y cerraron de la siguiente manera: “Rogamos que en el futuro se utilicen expresiones mensurables con los momentos actuales del país, ya que las atrocidades cometidas por el Régimen Nazi no son equiparables de ningún modo con circunstancias como las mencionadas en este caso”. Dicho repudio generó que Rial pida disculpas: “Pido perdón por usar ese término. Pero lo enganche con la comparación que hizo Sebreli de la Villa Azul con el gueto de Varsovia. Siguiendo esa espantosa línea de razonamiento que, calculo, se apresurarán a repudiar también”.