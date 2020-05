Julieta Prandi contó detalles de su separación con su exmarido: “Pasé momentos espantosos”

Julieta Prandi se separó de Claudio Contardi hace poco más de dos años, tras un matrimonio el cual fue marcado por la violencia. La actriz estuvo anoche en el programa La noche de Mirtha, conducido por Juana Viale. Allí contó la última novedad de su divorcio: “Yo sufrí de violencia psicológica permanentemente, fueron muchos años difíciles. También hubo problemas económicos, hay incluso uno con los chicos. en ese momento se hizo una denuncia de violencia de familia. en mi caso en particular fue un poco difícil y yo tomé la decisión de salir de mi hogar”.

Julieta enfazitó: “En su momento tomé la decisión de salir de mi propia casa porque creí que era lo correcto. Quizá, si hubiese estado con otro pensamiento, hubiese optado por lo que a veces le recomiendo a las mujeres que se me acercan que es pedir la exclusión del hogar. Porque el hombre es el que tiene que dejar la casa”. Además agregó: “Hace poquito tuve un avance judicial. Mi abogada es Karina Barrio, que estuvo en el peor momento de mi vida. Ayer el juez me restituyó el hogar conyugal, que fue el último hogar de mis hijos”.

“Me encontré con una casa devastada y vacía completamente. Hay que renovarla por completo. Voy a tener que hacer una obra para poder volver a habitarla. Hay que arreglarla y hay que amueblarla”, aseguró la modelo, que actualmente alquila un departamento, en el que vive con sus niños. Prandi contó lo que hizo su exmarido: “Él se quedó en la casa y estaba administrando otra casa también, los dos bienes. Y, judicialmente, vos tenés que hacer todo paso a paso. Así que se logró recién ahora la restitución”.

“Pasé momentos horribles”

También explicó la parte legal: “Tenía que ver con el tema de que estábamos en un limbo legal en la parte de la entrega de los nenes, dónde iban a estar, con quién, el cuidado. Pasé momentos horribles, espantosos. Entendí que con el tiempo hay cosas que no voy a recuperar. Hay dinero que perdí y no importa. Yo eso lo voy a reconstruir. Ahora lo estamos intimando (a Contardi) para que pague los alimentos que no pagó jamás. Si bien es una persona que no tiene un sueldo, se maneja con auto y paga la nafta, así que algo debe tener”.

Cuando Juana Viale le preguntó que la hizo tomar la decisión de separarse, Prandi respondió: “Yo ya estaba en un momento en el que había apagado el botoncito y estaba en ‘off’. Quedás en un estado de depresión y en piloto automático, en el que crees que la vida es eso y te tenés que adaptar. Hasta que en algún momento amigos y gente que ve cómo estás te hacen abrir los ojos. Pero hacerles entender que tienen que pedir una exclusión del hogar no es tan sencillo. Y yo no la pedí en su momento porque dije: ‘No les quiero hacer pasar a mis hijos esto'”.