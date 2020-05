Luis Ventura opinó sobre Tauro vs Rial: “Marcela ahora va a probar lo que me pasó hace seis años”

Luis Ventura estuvo como invitado en el programa Agarrate Catalina conducido por Catalina Dlugi. En un momento la conductora le preguntó aventura qué opinaba de lo que ocurrió. El periodista de espectáculos dijo: “Marcela Tauro ahora va a probar lo que me pasó hace seis años y conocer el medio. No quiero meterme mucho en este tema porque a lo mejor puedo llegar a ser injusto. Capaz que yo estoy enceguecido por un sentimiento que yo lo tengo adentro y que si realmente lo expresara como lo siento, sería muy brutal”.

Además agregó: “Prefiero llamarme al silencio y decirte que ya no tengo nada que ver con Intrusos. No se lo que pasa, ni lo que va a pasar. Si yo tengo que recordar ese programa, prefiero hacerlo como si fuera una escarapela que tengo en el pecho. Me lleno de felicidad cuando estuve, pero al no estar hoy no quiero opinar”. Sin embargo explicó: “Cuando me fui creo que no fue por una actitud individual. En este momento hubo mucha complicidad colectiva. Hubo gente con la que vos convivís y no esperas que te claven un puñal por la espalda”.

Hace 4 meses, en el programa “LAM“, le hicieron una nota a Ventura. Ángel de Brito anuncio: “Luis estaba convocado para los festejos de los 20 años de Intrusos. Él dijo ‘a mí me echaron Así que no puedo ir'”. Ventura declaró: lo que yo dije es que me llama la atención la manera de declarar. Acá sólo hay una persona que puede cambiar mi relación con el programa y es Rial. Él me hechó. Entonces a mí no me puede venir a invitar un productor. Solamente el dueño del canal me puede decir: ‘quiero que estés ahí’. Porque el dueño de la marca Intrusos es AméricaTv“.

“Es una etapa cerrada”

Sobre el problema que ocurrió el presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión Argentina explicó: “A mí me dio una licencia en el camarín. Estábamos mano a mano los dos y me dijo: ‘tómate otra licencia. Yo te quiero proteger Así que hacelo’. 24 horas después dijo que me había despedido estando al aire. Entonces el despido fue en ese momento, no en persona. Y eso nunca se aclaró, ni siquiera los motivos. Esas son cosas que Jorge tiene que responder. Yo no estoy enojado con él pero para mí es una etapa cerrada. Porque él la concluyó”.

Luis Antonio Ventura es un periodista de espectáculos, presidente de APTRA y director técnico de fútbol argentino-brasileño que se desempeña en Argentina. Actualmente dirige al club de fútbol Victoriano Arenas de la Primera C. Fue panelista en el programa de televisión Intrusos hasta junio de 2014, junto a Jorge Rial. Cuando Jorge no estaba, Ventura se desempeñaba como presentador. Durante 2002 y 2003 co-condujo junto a Marcela Coronel Secretos verdaderos por AméricaTv. En 2003 condujo un programa de radio junto a Jorge Rial y Marcela Tauro.