Martín Cirio habló sobre la muerte que de su papá: “sufrí un montón”

El influencer Martín cirio escrachó a una persona en su cuenta de Instagram. Mediante historias subió una foto captura de un usuario que se quejaba del humor del youtuber. “Mi viejo me mostró el otro día un vídeo de Martín Cirio diciendo que se hizo viral por su humor negro. Contó que el padre de él se murió de cáncer y se caga de risa. Me dan ganas de romperle la jeta a ese tipo”. Comenta Niko frakaso. “Mi familia Yo la pasó un feo con el cáncer y perdimos familiares. Hay muchísima gente que tenía una vida o un proyecto y mueren por esa enfermedad”.

Ese usuario agregó: “Con eso no se jode!!!. Se pierden muchas vidas y se lleva una parte de esa gente que pierde algún familiar. Una bronca que un tipo por ser tendencia sean el humorista con esta enfermedad terminal. Este boludo haciéndose el gracioso me da mucha bronca”, concluye el texto. Cirio escribió: “No respeto a nadie que se meta en como los demás procesamos nuestras pérdidas. Y que me trates su violencia, ya que estos son los que después salen en los diarios”.

La Faraona continuó siendo su crítica a través de unos vídeos. “Me parece tan soberbio que uno quiera marcar la cancha diciendo con qué se pueden reír las personas y con qué no. Si vos no te ríes con lo que pasó, me parece perfecto. Yo no crítico eso, pero vos no critiques mi proceso. Además que esta gente te señala con el dedito. Hacete ver porque es increíble el nivel de violencia que tenés”. También se defendió: “la gente mejor día porque dicen que yo me río de las personas que se mueren de cáncer. Yo no me río de eso, incluso cuando le pasó a mi viejo la pasé como el orto”.

“Lloré muchísimo”

Cirio refutó lo que sufrió ese momento: “Sufrí un montón y lloré muchísimo. Después de haber pasado por ese sufrimiento aprendí a canalizar lo de otra forma. El humor es una manera que me hace sentir mucho mejor. A pesar de que yo la pasé muy mal aprendí a reírme de eso”. El humorista siempre ha contado experiencias de su vida pasada, tales como la muerte de su padre a causa del cáncer. Intenta llevar sus experiencias pasadas con humor y gracia, aunque él aclaró que no siempre puede hacerlo y a veces se le es muy difícil seguir adelante.

Hace tiempo atrás, Martín declaró en Radio Vorterix: “Cuando hablo de mi viejo en mis historias de Instagram, que son 14 segundos, no me puedo explayar, pero tampoco lo quiero solemnizar. Mi viejo se murió desangrado en el baño de mi casa. Mi vieja y yo vimos cómo se murió, tenía cáncer. Él se despertó a la 3 de la mañana y le dijo mi vieja ‘por favor vení a ayudarme’. Nosotros lo ayudamos como pudimos y algo le estalló adentro. Empezó a desangrarse, veo que se iba resbalando y se quedó en el piso muerto”.