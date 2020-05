Se difundió el estado de salud de Charly García

El productor y mánager de Charly García, José Palazzó, difundió el comunicado oficial sobre la salud del artista. “Charly García fue internado el día sábado 30 de mayo por un cuadro de fiebre alta y síntomas respiratorios. Se realizaron todos los estudios pertinentes. El test indicado para Covid19 dio resultado negativo. La evolución clínica es buena”, escribió en su cuenta de Twitter. A continuación comentó: “Actualmente se encuentra en una habitación común y de buen ánimo.Deberá permanecer pocos días más internado, para cumplir tratamiento antibiótico”.

Para cerrar escribió: “Charly quiere agradecer al personal del IADT – médicos/as, enfermeros/as, kinesiólogos/as, camilleros/as., que trabajan con tanta dedicación y empeño. Y en especial a su médico de cabecera Dr. Sebastián Grinspon que esta siempre, cada día, a su lado. Gracias por acompañarnos”. En su cuenta de Twitter, Palazzo escribió el día de ayer la noticia que preocupó a muchos: “Me escriben muchos por Charly , yo estoy en córdoba pero me dijo su familia que no tiene coronavirus y que está bien. Tranquilos y snm (Say No More)”.

Charly García es un músico, compositor, multiinstrumentista, arreglista autor, cantautor y productor argentino de rock. Es considerado un ícono del rock argentino. Es hasta el momento uno de los músicos argentinos con más premios Gardel de Oro en su haber con tres estatuas obtenidas en 2002, 2003 y 2018. Fundó varias bandas de rock argentino como Sui Géneris, Serú Girán y La Máquina de Hacer Pájaros, y tiene una amplia carrera como solista. Con cuarenta y siete álbumes oficiales grabados en cuarenta y nueve años.

Constantes problemas de salud

La drogadicción de Charly García en la década de 1980 comenzaría a repercutir en su salud en 2008. Tras protagonizar un episodio dramático causando destrozos dentro del hotel mendocino en el que se hospedaba, el 9 de julio de ese año fue internado en el Policlínico de Cuyo, donde se le diagnosticó neumonía. Experimentó una gran mejoría en su estado, por lo que esperó una orden judicial que posibilitase su traslado a la quinta de Palito Ortega, en la localidad bonaerense de Luján.

El 21 de julio de 2015, el ídolo fue operado por una fisura de cadera en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento, insertándosele un clavo, que fue retirado en otra intervención quirúrgica el 7 de marzo de 2016. El 21 de diciembre de 2016, Charly volvió a ser hospitalizado por un cuadro de fiebre y deshidratación.​ Una semana después, el día 28, fue internado nuevamente para realizarse un chequeo médico, siendo dado de alta el día 31. Cuatro meses atrás (en este año )se produjo la última internación del artista por un traumatismo de cadera.