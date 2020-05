Ya todos los barrios porteños se contagiaron de coronavirus

No hay barrios exentos de coronavirus en Buenos Aires, en cualquier parte de la capital existe el riesgo de contagio. El pasado 2 de marzo se notificó el primer caso en la Ciudad, hoy los casos llegaron a 8.887. Están punto de llegar a las cinco cifras en base a la estadística de crecimiento. De la cifra total, 219 fallecieron y otros 2.490 fueron dados de alta.

Retiro, Flores y Barracas son los barrios más afectados, con porcentajes sobre el total de casos de 32%, 20% y 5%, respectivamente. En cuarto lugar se ubica Balnavera, con un total de 311 casos, según informa NA. Palermo con 229 (3%) enfermos, suma más infectados que juntando varias provincias del interior.

Por semana se observa un incremento del 39% y de los 48 barrios porteños, 19 superan esa estadística, de acuerdo al informe de la Ciudad. Los números obligaron al presidente a retroceder en las fases de flexibilización de la cuarentena, algo que no tomaron con agrado muchos sectores.

La realidad de los barrios vulnerables

En números aparte se contabilizan los casos en los barrios vulnerables de CABA, difíciles de numerar debido a la fácil proliferación del virus. Y es que, el hacinamiento y la falta de agua dejan las puertas abiertas de par en par al coronavirus. Condiciones precarias que sus habitantes llevan años reclamando.

Quienes viven en villas no pueden simplemente quedarse en sus casas, tienen que salir a buscar agua. Sin contar que no es posible el aislamiento en asentamientos donde viven hasta 8 familias. Las villas son un foco de contagio que no puede descuidarse si se quiere evitar el colapso del sistema sanitario.