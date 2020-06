¡Amor a distancia! Tiziana Sabatini reveló el regalo que le mando su hermana Oriana

Tiziana Sabatini cumplió hoy 21 años. Como estamos en cuarentena por la pandemia mundial, solo se pudo reunir con sus seres queridos a través de la aplicación Zoom. Si bien pudo festejar en compaña de sus padres Catherine Fulop y Ova Sabatini, junto a Oriana Sabatini y Paulo Dybala lo hizo mediante una videollamada. A pesar de la gran distancia que los separan, la pareja del futbolista logró hacer que envíen un regalo para su hermana. El presente enviado fue lindo desayuno y Tiziana subió una foto a su Instagram escribiendo: “Me mima a la distancia. Te amo”.

La hermana de Oriana también es influencer en las redes sociales. Días atrás reveló un detalle que pocos seguidores conocían de ella. “Me hablan muchas chicas todos los días preguntándome quién es el cirujano que me operó la nariz. A veces piensan que me da vergüenza decirlo, o a ellas les da vergüenza preguntar, así que les dejo la info en mis historias destacadas”, confesando de esa manera que se hizo una cirugía en la nariz, algo que muchos de sus fans sospechaban.

Aclaró: “Aquellas que tengan dudas sobre la cirugía o algún medio, pregúntenme. No soy experta en rinoplastias, pero puedo hablar desde mi experiencia. Por lo que entiendo, los miedos principales de la mayoría son sobre la recuperación, así que les hago un breve resumen de cómo fue mi caso”. También comentó: “No fue para nada dolorosa, fue más bien molesta, porque tenía la nariz tapada, pero fue totalmente bancable. En cuanto a los moretones, supongo que en parte eso depende de cada uno, pero en mi caso tomé lo que me dio el cirujano y me salieron muy poquitos”.

“Fue muy raro”

Respecto a la reacción de su nariz luego de la operación contó: “La nariz al principio sí estaba hinchada y no niego que la primera vez que me vi al espejo fue muy raro, pero día a día se me fue deshinchando y adecuando a la cara. Si mal no recuerdo, el tiempo que estuve en reposo fue aproximadamente una semana, o menos. Después empecé a ir al colegio normalmente, pero también eso debe ser según cómo se sienta cada uno”. Y para cerrar exclamó: “¡Espero haberlas ayudado!”.

La familia de los Fulop-Sabatini es bastante grande ya que está compuesta por varias personas: la actriz Catherine Fulop, el empresario argentino Osvaldo Sabatini (quien es hermano de la popular tenista argentina Gabriela Sabatini), la modelo Oriana y la instagramer Tiziana Sabatini (quienes son hermanas), Jorge Fulop (hermano de Catherine), Jeniffer, Maribel y Jazmín Fulop (hermanas de Catherine) y Cleopatra García quien es la abuela de Oriana.