Artesanos de Tucumán venderán en galerías comerciales de forma virtual

Este lunes 1 de Junio se habilitó en la web oficial del Ente Cultural de Tucumán, el Paseo Artesanal Virtual, un espacio en el que se puede conocer la variedad de productos que ofrecen las artesanas y los artesanos de nuestra provincia. Los Artesanos expresan a través de sus trabajos aspectos de nuestra identidad regional. Saberes de tradición comunitaria, materiales nobles y técnicas especializadas se transforman en piezas funcionales y bellas, gracias a su creatividad.

La iniciativa surge con la intención de revalorizar el trabajo de los Artesanos, alentar la adquisición de estas valiosas piezas, brindándoles visibilidad a través de las plataformas digitales. Los interesados en adquirir sus trabajos, podrán remitirse directamente a cada artesano a través de la información de contacto para realizar las consultas y pedidos. El Ente Cultural de Tucumán aclara que no es el propietario de las creaciones exhibidas, no tiene posesión de ellas, no las ofrece en venta ni garantiza su autenticidad.

Asimismo, la institución hace saber que no percibe comisión alguna por la exhibición de las piezas en el Paseo Artesanal Virtual, ni por las operaciones de compraventa que se realicen de las mismas). En estas galerías coemerciales se encuentran las mejores artesanías tradicionales y contemporáneas de la provincia. Los rubros son textil, cerámica, platería y joyería en metales, cestería, madera, cuero, fusión de materiales, entre otros. Con el correr de los días irán sumándose nuevos emprendedores a la propuesta.

Mayo de las Letras Digital

En la edición número 16 del Mayo de las Letras Digital, que organiza el Ente Cultural de Tucumán, se estrenó el primer programa de televisión del área cultural. El mismo y los capítulos siguientes pueden verse a través del canal oficial de YouTube haciendo clic aquí. El formato comprende la emisión de cuatro programas, donde se repasará todo lo que acontezca en este importante encuentro literario. Los poetas tucumanos deleitan a todos con sus obras acompañados por la mejor música y con entrevistas.

El miércoles 20 de mayo a 20 h por YouTube, se pudo acceder al primer capítulo del programa del Mayo de las Letras TV. Los programas de tevé del encuentro se transmitieron en vivo por el canal del Ente Cultural y por Canal 10. Se vieron entrevistas y el homenaje a María Elena Walsh. El último capítulo y cuarto se transmitió el viernes 29 de mayo a la misma hora, con las mismas herramientas y diferentes artistas. Se pueden disfrutar todavía en Youtube.