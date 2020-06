El COE habilitó los deportes al aire libre

En un marco de flexibilización en la provincia de Tucumán, la ministra de Salud, Rossana Chahla, informó que procederán a flexibilizar algunas actividades deportivas. Sin embargo, solo estarán habilitados los deportes que se realicen al aire libre y sin contacto físico. De igual forma, tendrán que seguir un protocolo de bioseguridad estricto para que esto pueda desarrollarse de forma segura.

Después de dos meses de aislamiento social, preventivo y obligatorio, muchas provincias comenzaron a flexibilizar esas medidas. En este caso, el Comité Operativo de Emergencias(COE), informó que algunos deportes estarán exceptuados de la cuarentena. Entre las actividades flexibilizadas se encuentran: tenis, pádel, golf, pesca deportiva y todas aquellas actividades que puedan realizarse al aire libre y sin aglomeración de personas. Para poder realizarlas, se tendrá que obtener un permiso del COE.

Según la información transmitida por la titular de la cartera sanitaria, la apertura será de 7 a 21 horas. “Aconsejamos que los deportistas practiquen lo más cerca de sus casas. Tenemos que recordar que deben contar con la autorización y realizar todas las medidas de seguridad recomendadas”, detalló. A su vez, recordó que los gimnasios y el desarrollo de deportes grupales aún no se encuentran habilitados.

Otras actividades habilitadas

Con respecto a los cultos, la ministra informó que no se permitirán las reuniones, pero se habilitará la apertura de los templos. “Sabemos de la necesidad y la importancia que tiene la espiritualidad, por lo que se decidió abrir todos los templos con las características y recomendaciones que ya se saben. No más de 10 a 20 personas, la gente podrá ingresar y hablar con el pastor o sacerdote”, explicó. Además, agregó que todas las actividades habilitadas estarán en constante análisis, para que el aumento de casos no se dispare.

Acciones contra el covid – 19

El Ministerio de Salud y el COE, realizan un constante trabajo en materias de seguridad sanitaria en la provincia. A través de distintas medidas, buscan seguir flexibilizando actividades, pero de una forma segura. En ese sentido, Chahla informó que todas las semanas se trabajará para sumar más actividades a la lista de flexibilizaciones. Además, para intentar controlar la pandemia, se realizan controles de fronteras, aumento de infraestructura sanitaria y capacitaciones a profesionales.