Flor Vigna reflexionó de la vida: “Uno tiene miedo al desequilibrio”

Flor Vigna estuvo en una entrevista en Instagram junto con el coach Nicolas Apelt en la cual hablaron un poco de todo. En esa nota Nicolás dijo: “Lo más antinatural es que uno le diga al ser humano que deje de pensar en la palabra cómo. Porque uno está pensando todo el tiempo cómo voy a llegar a un lugar el cual desconozco y cómo son sus reglas. ¿Cómo explicas esa parte de tu persona que vos estás construyendo?” Le consultó el coach a la bailarina. Florencia respondió: “Creo que en el proyecto que uno quieras vivir hay que encontrar una satisfacción”.

La actriz agregó: “Uno tiene que confiar en que lo va a hacer bien y en qué va a tener un montón de conocimientos. La cuestión está en encontrar lo que te hace feliz en estos momentos”. Apelt refutó esa idea: “A todo lo que uno busca hay que darle una forma y responder a la pregunta ¿Qué es lo que esto me va a dar?. Ponerse un objetivo lejano no está bueno porque es una forma camuflada que tiene la mente de garantizarte que cuando comiences a hacer lo que te propusiste te frustres. Entonces hay que tener objetivos pequeños que puedas lograr”.

También reflexionaron sobre la culpa que uno siente en ciertos momentos de la vida. Vigna explicó: “Hay momento en el cual uno se tiene que sentir merecedor de ciertas cosas y aparece una culpa que te hace sentir egoísta. Eso es un jaque a su persona, y es algo que te hace encerrarte en vos mismo. Muchas veces acumulamos culpa y eso hace que no podamos disfrutar las cosas buenas que nos pasan. Por ejemplo: cuando uno se quiere autoregalar algo piensa como voy a invertir en eso y no en otras cosas”.

“Tengo que confiar en mí”

Respecto a la baja autoestima Flor opinó: “Hay veces que pareciera que hasta es humilde tener baja autoestima. Hay una canción que me gusta y dice ‘algunos piensan que soy humilde, yo tan sólo me subestimo’. Yo pienso que si realmente estoy feliz con lo que doy y recibo, tengo que confiar en mí”. Para cerrar Vigna dijo: “Creo que en algún punto uno tiene miedo al desequilibrio. Uno cree que por estar feliz de ciertas cosas puede llegar a ser soberbio. Es una desconfianza que uno tiene y me parece que está mal”.

“Impresionante todo lo que transmitieron en el vivo. Tengo 12 años y me hicieron abrir la cabeza. Sobre todo con el tema de la familia, de los papas, lo que ‘supuestamente’ está bien y lo que no. Me hacen dar cuenta que tengo que empezar ya con lo que quiero y con lo que tengo!!!”, le escribió un usuario. @finstamnm comentó: “Me encanta salir de ese lugar ‘cómodo’ y replantearme varias cosas, gracias”. @cristaldo_guillermo contestó: “Fue lindo como siempre tu vivo. Sos lo mejor de esta cuarentena. Ayudas a saber sobrellevar la ansiedad seguí así, éxitos siempre”.