Guillermo Cóppola opinó sobre la serie de Maradona: “Ya hice una acción legal”

Guillermo Cóppola se comunicó el día de hoy con Jorge Rial el conductor del programa intrusos. Tras conocerse la noticia de la serie de Diego Armando Maradona, el empresario argentino habló con Rial y le dijo: “Vos conoces la relación que yo tengo con Claudia Villafañe y con las nenas (en referencia a las hijas de Diego). Para mí eso siguen siendo parte de mi familia. Me emocioné mucho con una nota que vos me diste a Claudia donde ella te dijo quién era yo y lo que significaba para ella”.

Y aclaró: “En cuanto a esto (el distanciamiento entre Claudia y Maradona) discrepamos con Claudia. Piensa que hubiese sido más lógico ir a buscarla, sentarse y hablar del tema económico. Conmigo jamás se comunicaron respecto a la serie. Sabiendo que diego autorizó, yo lo hubiera apoyado. Ahí es donde yo te digo que discrepo con Claudia. Ellos me dieron mucho y yo soy muy agradecido, no me puedo olvidar de todo eso. Entonces yo hubiera colaborado, si estos guionistas hubieran tenido la capacidad mínima de intentar comunicarse conmigo yo lo hubiese aceptado”.

Rial refutó la idea del exrepresentante del futbolista. “En esta serie te dejan a vos como un tipo que desprecia a Maradona. Qué te importa más la pantufla en el barro, y que incluso amenazas al médico para que no lo lleven en ambulancia. De verdad te deja muy mal parado en esta ficción”, comentó el conductor. Cóppola opinó: “Eso a mí no me importa porque no es algo real. Lo que de verdad me interesa es que si me hubieran llamado yo lo hubiese hecho mucho más interesante por mi forma de narrar la historia”.

“¡Que se agarre catalina!”

Respecto a si hará alguna acción legal comentó: “Yo ya hice una acción legal. Diego autorizó todo mi apoyo y colaboración. Ahora donde los cronistas digan alguna mentira que me perjudique, ¡¡que se agarre catalina!!”. Cuándo comenzaron hablando sobre la serie de Maradona, Jorge explicó: “Rodrigo Lussich consiguió como exclusividad una transcripción de lo que sería el primer guión de la serie. Así hay dos personas que quedan mal paradas. El primero es Guillermo coppola, quién queda como un tipo que no se conecta con Diego”.

Además continuó: “Y después queda mal parada Claudia Villafañe. La dejan como una mujer la cual estaba más interesada en la herencia que en la salud de su esposo”. Rodrigo lussich paso detalle la situación de Claudia: “Ella no ha logrado desde el año pasado, cuándo empezó el conflicto hasta la actualidad, es que le manden el guión para poder accionar. Recién en el momento en que vea el escrito puede empezar acciones legales. Lo que hicieron fue presentar un exhorto con el abogado Burlando para que le manden los guiones, sino se hará una denuncia por daños y prejuicios”.