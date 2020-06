Jorge Rial destacó la actitud de Mirtha de no quejarse por la cuarentena

Jorge Rial condujo una vez más el programa Intrusos. En la tarde de hoy el conductor destacó la actitud que tiene Mirtha Legrand con la cuarentena. “Quiero destacar la actitud de Mirtha. Tiene 93 y en 7 meses perdió a su hermano y hace un mes apenas perdió a su hermana, su compañera de vida, a su par, está encerrada hace 73 días, no pudo despedir a su hermana, apenas tiene contacto con su hija y su nietos, no sale ni al balcón, no escuché una queja. No escuché una queja”, comenzó hablando.

Además continuó: “La tristeza que podemos tener todos, no escuché ni una queja de ella. De alguien que podría quejarse tranquilamente porque tiene micrófono, peso e historia de queja. Putear contra este gobierno, la pandemia, contra lo que se hace y lo que no. Y elige ponerse en un lugar de una mujer común, con 93 años que está encerrada, que sufre, que tiene ganas de ver a sus seres queridos. Mirtha tiene conciencia de que el virus te puede llegar en cualquier momento”.

Y agregó: “Sabía de qué se trataba, que tomó la decisión responsable de no ir a su trabajo, la televisión, y después yo veo tanto pelotudo llamando casi a una rebelión pública, a salir a la calle, a romper la cuarentena, he escuchado gente decir que el virus no existe, que es una conspiración”. Rial aclaró: “Yo no hablaba de los boludos que salieron a la calle, hablaba de los que firmaron la solicitada. Son los intelectuales, los que saben. Por qué no ven un poco a Mirtha y la toman como ejemplo. Tiene tanto o más poder que Tinelli y Susana. Y está encerrada en su casa y no protesta. Me saco el sombrero”.

“¿A qué hora es la próxima marcha anticuarentena?”

En su cuenta en Twitter el conductor de Intrusos arremetió contra los anticuarentena. Jorge escribió “¿A qué hora es la próxima marcha anticuarentena y contra la infectadura?”, tras un retuit de una noticia de C5N que decía “53 personas del personal sanitario del Sanatorio Güemes tienen Coronavirus”. Las respuestas de sus seguidores no tardaron en llegar. “¿No entendés que la gente necesita laburar? Si no lo hacen se van a morir de hambre ellos y sus familias”, le escribió @NanoCantonati.

Otro ususario le contestó: “Cómo se nota que desde escribís no te hace falta nada. Ojalá nunca te pase. No escupas arriba puede volver. Que opinas de los empleados de Aerolíneas suspendidos? Eso no hablas, no te dejan”. @tiger_san exclamó: “Probá no laburando más de dos meses sin cobrar el sueldo, sin cobrar el sobre y vemos. Por otro lado 70 días, la economía en ruinas y cada vez más contagios… ¿algo falló no? Imaginate si tuviéramos un gobierno de científicos y un ministro de salud… ah ya lo tenemos, mala mía”.